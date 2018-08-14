"Навстречу эпидемиям": появились фото Крыма на грани катастрофы

В сети появились фотографии с аннексированного Крыма, города которого постепенно превращаются в мусорную свалку.
Снимки обнародованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. Целые завали мусора найдены на улицах Симферополя, Севастополя, Ялты и Алушты.
"Навстречу эпидемиям!" - написала в одном из постов блогер. Как отметила она, засорили даже историческое место - парк Коммунаров в Севастополе, "кладбище известных людей и неизвестных героев".
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Парк Коммунаров.
Историческое место, кладбище известных людей и неизвестных героев... pic.twitter.com/DAoVNK9Ssr
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Улица Льва Толстого, 12А
Видимо,это детская площадка pic.twitter.com/udO9ZophKP
Севастополь уютный— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Улица Коммунистическая, 3. pic.twitter.com/PX7YvnTwEk
Ялта— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Боткинская тропа
боткины бродят... pic.twitter.com/dEv6HnCIqF
Симферополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
навстречу эпидемиям!
"Вонь до пятого этажа, ходим по отходам (другой дороги нет)" pic.twitter.com/2IMxNTHtxK
Симферополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
Центр. Сегодня. Набережная Салгира внизу видна. Кирова. pic.twitter.com/AkyIqegEI8
Алушта— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.
ул.Ленина 43
уютно-курортная атмосфера pic.twitter.com/FXhWtC9iOq
"Хотели - получили", "Какой кошмар! Скоро пойдут всякие болячки в народе от этой "чистоты", "Отстойник", - комментируют пользователи сети грустные фотографии с полуострова.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированного Симферополя уже жаловались на сложную санитарную ситуацию в городе. "На улицах множатся свалки", - заявили они.
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