"Навстречу эпидемиям": появились фото Крыма на грани катастрофы

В сети появились фотографии с аннексированного Крыма, города которого постепенно превращаются в мусорную свалку.

Снимки обнародованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. Целые завали мусора найдены на улицах Симферополя, Севастополя, Ялты и Алушты.

"Навстречу эпидемиям!" - написала в одном из постов блогер. Как отметила она, засорили даже историческое место - парк Коммунаров в Севастополе, "кладбище известных людей и неизвестных героев".

Севастополь

Парк Коммунаров.

Историческое место, кладбище известных людей и неизвестных героев... pic.twitter.com/DAoVNK9Ssr — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.

Севастополь

Улица Льва Толстого, 12А

Видимо,это детская площадка pic.twitter.com/udO9ZophKP — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.

Симферополь

навстречу эпидемиям!

"Вонь до пятого этажа, ходим по отходам (другой дороги нет)" pic.twitter.com/2IMxNTHtxK — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 14 серпня 2018 р.

"Хотели - получили", "Какой кошмар! Скоро пойдут всякие болячки в народе от этой "чистоты", "Отстойник", - комментируют пользователи сети грустные фотографии с полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированного Симферополя уже жаловались на сложную санитарную ситуацию в городе. "На улицах множатся свалки", - заявили они.