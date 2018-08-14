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"Навстречу эпидемиям": появились фото Крыма на грани катастрофы

8.4тЧитать новость на украинском

В сети появились фотографии с аннексированного Крыма, города которого постепенно превращаются в мусорную свалку.

Снимки обнародованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter. Целые завали мусора найдены на улицах Симферополя, Севастополя, Ялты и Алушты.

"Навстречу эпидемиям!" - написала в одном из постов блогер. Как отметила она, засорили даже историческое место - парк Коммунаров в Севастополе, "кладбище известных людей и неизвестных героев".

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"Хотели - получили", "Какой кошмар! Скоро пойдут всякие болячки в народе от этой "чистоты", "Отстойник", - комментируют пользователи сети грустные фотографии с полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированного Симферополя уже жаловались на сложную санитарную ситуацию в городе. "На улицах множатся свалки", - заявили они.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Краско Евгения
Краско Евгения
Бред фейковый. Это фотки с Украины.
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4
Попова Ольга
Попова Ольга
ЗАСРАЛА КРЫМ ЛАПТЕКОПЫТНАЯ ЧУМКА
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4
2
Гость
Гость
нее, это Роксолана ходит и фоткает "недочеты" )))), ущербные "роксоланы", "кримские бандеровцы", "злые одесситы" , и тд., бред свинячий, ваше поголовье схавает.
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