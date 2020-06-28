Наводнение в Украине: потоп оставил людей без света в двух областях
Состоянием на утро 28 июня без электричества остались 11 населенных пунктов в двух областях: Закарпатская – 9 и Ивано-Франковская – 2.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской области спасатели продолжают работы по ликвидации последствий дождевого паводка.
За минувшие сутки, 27 июня, были эвакуированы (отселены) 62 человека. Всего с начал спасательных работ эвакуировали 1656 человек. Также сотрудники ведомства откачали 47 тысяч 569 кубометров воды (с начала работ – 150 тысяч 340 м куб). Населению доставили 450 кг 450 кг продуктов питания (с начала работ – 7858 кг) и 8700 л питьевой воды (с начала работ – 24065 л).
Отмечается, что к ликвидации последствий непогоды привлекли 1 тысячу 47 человек и 595 единиц техники, из них от ГСЧС 216 человек личного состава и 339 единиц техники (2 вертолета).
Ранее OBOZREVATEL сообщил подробности масштабного бедствия, которое унесло жизни трех человек.