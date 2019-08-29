Спасли весь Мариуполь: ветеран АТО раскрыл детали об Иловайском котле

В боях за Иловайск в 2014 году Украина потерпела поражение от регулярной армии РФ, но благодаря героизму своих воинов удержала Мариуполь.

О причинах Иловайской трагедии и допущенных ошибках в эфире ObozTV рассказал ветеран АТО, бывший командир роты в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, военный и политический эксперт Юрий Кочевенко.

Кочевенко отметил, что в Иловайске у добровольцев и Вооруженных сил Украины просто не было шансов – настолько большим в то время был численный перевес российской армии.

"Весной на одной международной конференции я пообщался с российским военным экспертом, довольно близким к Генеральному штабу РФ. Он мне сказал: "Вы знаете, что там было восемь батальонно-тактических групп российских Вооруженных сил?" – передал он.

По его мнению, командиры украинской армии в той ситуации действительно допустили ошибки, но винить их в этом нельзя.

"Умысла, предательства или сдачи наших военных не было. Но были ошибки. Можно ли командира наказывать за ошибку, которую он совершил во время ведения боя? Для меня ответ однозначный – нет, нельзя. Это полностью уничтожит инициативу в армии", – считает Кочевенко.

"Конечно, общество требует. Конечно, хочется возложить на кого-то вину. Но война есть война. И объективно – иногда враг оказывается сильнее, хитрее, его разведка действует эффективнее, его дезинформация действует эффективнее…", – объяснил он.

Участник АТО еще раз обратил внимание, что в Иловайске украинцы потерпели поражение от регулярной армии РФ.

"Но героизм наших воинов не дал россиянам развить этот успех. Потому что в тот момент была угроза не только над Иловайском, реально висела угроза над Мариуполем. И Мариуполь тогда удалось удержать и не допустить туда россиян", – подчеркнул Кочевенко.

Военная драма "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" основана на реальных событиях Кадр из фильма

OBOZREVATEL напоминает, что 29 августа 2019 года впервые отмечается День памяти защитников Украины.

В этот день в 2014 году российские солдаты устроили массовый расстрел воинов Украины, которые отступали из Иловайска по заранее согласованному с офицерами ВС РФ якобы "безопасному" маршруту.

Согласно последним официальным данным Генштаба Украины, во время выхода этим так называемым "зеленым коридором" (за которым прочно закрепилось название "кровавый коридор") погибли 129 человек. Всего в боях за Иловайск в августе 2014 года ВСУ потеряли как минимум 220 бойцов.

Причем эти данные не учитывают погибших из добровольческих батальонов. Общие потери сил АТО под Иловайском могут достигать 420 бойцов.

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