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5 сентября • обновлено в 15:11
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Нацсовет принял решение по скандальному каналу Медведчука: что дальше

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В четверг, 5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о лишении лицензии телеканал NewsOne.

Регулятор обратится в суд, что лишить канал, которым владеет соратник наредпа Виктора Медведчука Тарас Козак лицензии, передает Inforesist.

За данное решение проголосовали всех члены нацсовета. Зал встретил такое решение аплодисментами.

Отметим, что на заседании комиссии присутствовали представители общественных активистов, народные депутаты Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич.

При этом глава комитета Верховной рады по свободе слова Шуфрич уже назвал это решение политически ангажированным и немотивированным юридически.

Новость дополняется…

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Персоны
Тарас Козак Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
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