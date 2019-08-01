Нацсовет подготовил сюрприз куму Путина: что известно

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит компании ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые говорят в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112 Украина".

Так, телеканал "112 Украина" неофициально принадлежит скандальному украинскому политику, куму президента России Владимира Путина Виктор Медведчуку. Как сообщила пресс-служба Нацсовета, решение было принято 1 августа на основании мониторинга от 19 июля.

Во время него было зафиксировано признаки нарушения отраслевого законодательства, которые являются идентичными для всех этих лицензиатов, поскольку они транслируют одинаковое программное наполнение.

Медведчук

Компании не соблюдали условий лицензии в части программной концепции вещания. Ею предусмотрено показ информационно-аналитических, публицистических, культурных, научно-просветительских, развлекательных, музыкальных и детских передач, а также фильмопоказ.

Впрочем, телеканалы более 22 часов в сутки транслировали только информационно-аналитические и публицистические передачи, а формат вещания с развлекательно-информационного из фильмопоказом изменили на информационный.

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Также были изменены и логотипы лицензиатов. Разрешительные документы на вещание определяют такие логотипы для этих компаний: "ООО "Новый формат ТВ"эмблема "112 Украина", "ООО "Ариадна ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "Партнер ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ". Однако все телеканалы использовали лишь часть логотипа – "112 Украина".

Эти факты свидетельствуют о несоблюдении лицензиатами ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 46 и пункта а. ч. 1 ст. 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальным владельцем украинских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является президент России Владимир Путин.

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