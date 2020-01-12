В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева..

Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Хорошо помню тот печальный день...

Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины.

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.

Идут следственные действия.

Благодарю полицейских за службу!

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