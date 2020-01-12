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12 января • обновлено в 15:49
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Арсен Аваков
Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Все статьи автора

Нацполиция задержала возможных убийц Амины Окуевой

1.3т

В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на жд перезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева..

Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте.

Хорошо помню тот печальный день...

Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств.. и в том числе - в убийстве Амины.

Нацполиция задержала возможных убийц Амины Окуевой

ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.

Идут следственные действия.

Благодарю полицейских за службу!

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Автор
Арсен Аваков Арсен Аваков
Тема
Убийство Амины Окуевой
Персоны
Адам Осмаев Амина Окуева Арсен Аваков
Место
Украина
Теги
убийство Национальная полиция Украины
Источник
Источник: Facebook Арсена Авакова
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