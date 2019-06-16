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Нацполиция задержала террориста "ЛНР": подробности и видео

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На Луганщине задержан боевик "ЛНР", воевавший в незаконном бандформировании "Призрак" в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области, его задержала полиция во время проверки документов на пгт Попасная.

На месте оказалось, что 31-летний житель Лисичанска принимал участие в незаконных вооруженных формированиях.

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По словам задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и поступил в незаконное вооруженное формирование "Призрак" так называемой "ЛНР". Во время пребывания в батальоне человек с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан.

Через неделю его вызвали на постоянное место работы и он покинул ряды бандформирования.

По данному факту продолжаются следственные действия в уголовном производстве открытом по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
ДНРНовости ЛНРтерроризм
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
В лднр остается жить еще 2 миллиона террористов !!! Но ничё усех переловим!!
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Golan Sim
Golan Sim
Пэрэмоха!.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС! ))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Golan Sim, тупое животное мекает только отрывками...Пасть не позволяет - рузге изик искривил скоту пасть до невозможности!
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