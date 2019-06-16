Нацполиция задержала террориста "ЛНР": подробности и видео

На Луганщине задержан боевик "ЛНР", воевавший в незаконном бандформировании "Призрак" в 2014 году.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области, его задержала полиция во время проверки документов на пгт Попасная.
На месте оказалось, что 31-летний житель Лисичанска принимал участие в незаконных вооруженных формированиях.
По словам задержанного, он в 2014 году откликнулся на предложение родственника и поступил в незаконное вооруженное формирование "Призрак" так называемой "ЛНР". Во время пребывания в батальоне человек с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан.
Через неделю его вызвали на постоянное место работы и он покинул ряды бандформирования.
По данному факту продолжаются следственные действия в уголовном производстве открытом по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия выдала жителям оккупированных территорий Донбасса первые паспорта РФ.
Кремль разразился обвинениями в срыве минских договоренностей в адрес Киева.
У Владимира Зеленского назвали условие, необходимое для снятия с Донбасса экономической блокады.
В Европе признали факт вторжения Российской Федерации на Донбасс.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!