Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналиста "Схем". Фото

Виктория Довгань Расследования 09:50, 26.08.2020 Обновлено: 10:11, 26.08.2020

Утром 26 августа Национальная полиция Украины задержала мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей официальной странице в Twitter. Чиновник уточнил, что житель Луганщины задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали впоследствии", – отметил Аваков.

В МВД утверждают, что подозрение задержанного обосновано
Twitter Арсена Авакова
У подозреваемого нашли маску для сокрытия лица
Twitter Арсена Авакова
У мужчины, которого подозревают в поджоге авто Ткача, провели обыск
Twitter Арсена Авакова
Задержанный житель Луганщины
Twitter Арсена Авакова

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