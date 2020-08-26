Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналиста "Схем". Фото
Утром 26 августа Национальная полиция Украины задержала мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей официальной странице в Twitter. Чиновник уточнил, что житель Луганщины задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали впоследствии", – отметил Аваков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
рабочая Kia Cerato Ткача сгорела дотла в ночь на 17 августа. Журналист отметил, что на этом автомобиле снимали материалы для программ в течение четырех лет. Инцидент произошел у дома, где живет водитель автомобиля.
Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное уничтожение имущества.
Напомним, ранее Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства" и обвинил власть.
Позже полиция нашла над квартирой Ткача в потолке "отверстие" длиной не менее 60 см.