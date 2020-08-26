Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналиста "Схем". Фото

Полиция задержала жителя Луганщины, который мог сжечь авто Ткача.

Утром 26 августа Национальная полиция Украины задержала мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей официальной странице в Twitter. Чиновник уточнил, что житель Луганщины задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали впоследствии", – отметил Аваков.

В МВД утверждают, что подозрение задержанного обосновано Twitter Арсена Авакова

У подозреваемого нашли маску для сокрытия лица Twitter Арсена Авакова

У мужчины, которого подозревают в поджоге авто Ткача, провели обыск Twitter Арсена Авакова

Задержанный житель Луганщины Twitter Арсена Авакова

Как сообщал OBOZREVATEL:

рабочая Kia Cerato Ткача сгорела дотла в ночь на 17 августа. Журналист отметил, что на этом автомобиле снимали материалы для программ в течение четырех лет. Инцидент произошел у дома, где живет водитель автомобиля.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное уничтожение имущества.

Напомним, ранее Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства" и обвинил власть.

Позже полиция нашла над квартирой Ткача в потолке "отверстие" длиной не менее 60 см.

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