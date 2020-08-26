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Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналиста "Схем". Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
5,3 т.
Полиция задержала жителя Луганщины, который мог сжечь авто Ткача

Полиция задержала жителя Луганщины, который мог сжечь авто Ткача.

Утром 26 августа Национальная полиция Украины задержала мужчину, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей официальной странице в Twitter. Чиновник уточнил, что житель Луганщины задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Продолжаются обыски. Работаем дальше. Детали впоследствии", – отметил Аваков.

В МВД утверждают, что подозрение задержанного обосновано

В МВД утверждают, что подозрение задержанного обосновано Twitter Арсена Авакова

У подозреваемого нашли маску для сокрытия лица

У подозреваемого нашли маску для сокрытия лица Twitter Арсена Авакова

У мужчины, которого подозревают в поджоге авто Ткача, провели обыск

У мужчины, которого подозревают в поджоге авто Ткача, провели обыск Twitter Арсена Авакова

Задержанный житель Луганщины

Задержанный житель Луганщины Twitter Арсена Авакова

Поджог авто журналиста Схем

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УкраинаМинистерство внутренних дел УкраиныНациональная полиция УкраиныАрсен Аваков
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