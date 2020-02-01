Нацполиция взялась за топ-менеджера "Мотор-Сичи": в чем обвиняет

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту хищения земель водного фонда в Запорожье. Среди фигурантов дела оказался топ-менеджер компании "Мотор Сич" Олимпий Покатов.

Как сообщили в Тelegram-канале "UN - сливы и груши" с ссылкой на источники в правоохранительных органах, в деле также фигурируют другие местные чиновники.

Речь идет о противоправных действиях Покатова и других чиновников относительно Белозерского лимана, расположенного в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.

Согласно материалам дела, 14 лет назад Каменско-Днепровская райгосадминистрация передала водоем в аренду ОАО "Запорожский рыбокомбинат" вместе с прилегающими к нему ставкам, земельным участком и гидротехническими объектами. Всего было передано 1639,5 га. Договор аренды был рассчитан на 10 лет с правом продления. Однако, согласно ст. 51 Водного кодекса Украины лиман не мог быть передан в аренду.

Чиновников обвиняют во внесении ложных данных в документацию. В подделанном документе данный участок указан в соответствии с Украинским классификатором земель водохозяйственного пользования, как "шесть водохозяйственных предприятий".

Согласно материалам дела ошибочные данные внесли в документацию специально с целью дальнейшей передачи в аренду Белозерского лимана в обход ст. 51 Водного кодекса Украины. То есть, фактически произошло противозаконное изменение и подделка целевого назначения использования гособъекта. Таким образом, лиман перешел под контроль "Запорожского рыбокомбината".

Рыбокомбинат является дочерней компанией запорожского промышленного гиганта "Мотор-Сич". Основной пакет акций компании принадлежит семье топ-менеджера "Мотор-Сич" Олимпия Покатова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

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