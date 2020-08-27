Сегодня на трассе Харьков-Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.

В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Ещё один гражданин получил черепно-мозговую травму.

Информация о гибели кого либо участников противостояния не соответствует действительности.

Машины на которых были нападавшие – установлены.

В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области.

Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые формирования.

Право на законное применение силы есть только у государства.

Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили – правых, левых, красных или голубых.

Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

На Харьковщине задержали группу, которая напала на микроавтобус. Facebook Антона Геращенко

На Харьковщине напали на автобус с людьми – виновники задержаны. Facebook Антона Геращенко

Группа нападавших задержана в Красноградском районе Харьковской области. Facebook Антона Геращенко

Нападающие передвигались на автомобиле. Facebook Антона Геращенко

Нацполиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации. Facebook Антона Геращенко