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Нацкорпус устроил побоище в Черкассах: появилось новое показательное видео

13.6тЧитать материал на украинском

В сети опубликовали новое видео, на котором видно, как началось побоище во главе с Нацкорпусом в Черкассах после выступления президента Украины Петра Порошенко.

В частности, пользователь Сергей Фоменко выложил в Facebook кадры, на которых видно, как агрессивные молодчики из толпы начали бросать файеры и взрывные пакеты.

"Я был за сценой, и в этот момент успокаивал мальчика, который со своей мамой попал в эпицентр нападения на кортеж президента. Насколько я понимаю, молодчики так называемого Нацкорпуса (большинство из которых почему-то говорят по-русски) чуть-чуть не успели, и начали бросать файеры, взрывпакеты и что там у них было еще в машину президента среди кучи людей. В том числе детей и людей старшего возраста", – рассказал очевидец.

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Нацкорпус устроил побоище в Черкассах: появилось новое показательное видео

Скриншот с видео

После отъезда президента, говорит Фоменко, молодчики взобрались на сцену и побоище продолжилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко. Протестующие не реагировали на замечания правоохранителей. В результате стычек пострадали 15 силовиков.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаЧеркассы
Тег
Нацкорпус
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
На жаль, коли через п`ять років корупція на всіх щаблях влади тільки підсилилася, коли крадії (старі і нові) почуваються, як риба у воді, коли суди обслуговують олігархів...
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Надежда Вера
Надежда Вера
У этой зондеркоманды похоже задача не только унизить власть Украины, прикрываясь лозунгами о справедливости, но и вызвать хаос, хаос и страх. Билецкий-фюрер , как голова ( понятно, что кукловоды -финансисты этой организации не светятся) организации, должен отвечать перед законом также, как он требует от других.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Надежда Вера, де, шановна пані, ви уздріли у нашій країні чесний суд? А чесного суддю? Олігархія, як форма правління, не передбачає чесних судів, де закон є однаковим для усіх. Якщо так, то самосуд завжди буде наслідком.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Молодчики, почти как молочники)) Так лаского теперь фашистов в концлагере называют)))
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canger ralph
canger ralph
Михайлов Александр, "ласкоГо" - ты русский заочно учил, чурка?
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