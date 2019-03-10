Нацкорпус устроил побоище в Черкассах: появилось новое показательное видео

В сети опубликовали новое видео, на котором видно, как началось побоище во главе с Нацкорпусом в Черкассах после выступления президента Украины Петра Порошенко.

В частности, пользователь Сергей Фоменко выложил в Facebook кадры, на которых видно, как агрессивные молодчики из толпы начали бросать файеры и взрывные пакеты.

"Я был за сценой, и в этот момент успокаивал мальчика, который со своей мамой попал в эпицентр нападения на кортеж президента. Насколько я понимаю, молодчики так называемого Нацкорпуса (большинство из которых почему-то говорят по-русски) чуть-чуть не успели, и начали бросать файеры, взрывпакеты и что там у них было еще в машину президента среди кучи людей. В том числе детей и людей старшего возраста", – рассказал очевидец.

Скриншот с видео

После отъезда президента, говорит Фоменко, молодчики взобрались на сцену и побоище продолжилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко. Протестующие не реагировали на замечания правоохранителей. В результате стычек пострадали 15 силовиков.

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