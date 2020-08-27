Нацкорпус о расстреле под Харьковом: мы предупреждали, что действия Кивы могут привести к жертвам

В политсиле опровергли свою причастность к расстрелу под Харьковом.

Политическая партия "Национальный корпус" и полк "Азов" не причастны к нападению на членов организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы на трассе Киев-Харьков.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте Нацкорпуса. Представители политсилы отметили, что давно предупреждали об опасности действий нардепа и призвали правоохранительные органы задержать его.

"Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива является психически нездоровым человеком с диагнозом "психопат", который не останавливается ни перед чем для достижения своих преступных целей. Это было понятно с первых заявлений и действий Кивы относительно организованной преступной группировки "Патриоты за жизнь", которое он использует как "пушечное мясо". Мы давно предупреждали, что его действия могут привести к человеческим жертвам", – отметили в Нацкорпусе.

В политсиле призвали правоохранительные органы "немедленно" задержать политика и расследовать "его причастность к организации теракта на трассе Киев-Харьков".

Как сообщалOBOZREVATEL, 27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы. В своем видеообращении нардеп обвинил в нападении членов Нацкорпуса.

По данным полиции, ранения получили два человека, они госпитализированы. Погибших нет.

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