''Нацистский шабаш!'' Аксенов взбесился из-за юбилея Бандеры

Главарь временно аннексированного Крыма Сергей Аксенов бурно отреагировал на празднование в Украине 110-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Коллаборационист обвинил преданную Родину в нацизме и даже посвятил отдельный гневный пост затронутой теме на своей странице в Facebook.

"Новый год в Украине начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры отмечают день рождения своего идола, которому они принесли в жертву украинский народ и украинскую государственность. Парламент соседней страны объявил этот день национальным праздником", — возмутился он.

Юбилей Степана Бандеры "Новини Карпат"

Аксенов также добавил, что "бандеровская" идеология якобы стала главным инструментом разрушения Украины и ее полного подчинения внешним игрокам. Предатель Украины продолжил свой возмущенный опус утверждением о том, что главной идеей украинского национализма якобы всегда был поиск хозяина, "к сапогу которого можно прильнуть". Кроме того, пособник оккупантов лицемерно написал, что Украина никогда не стремилась к независимости.

"Это продукт убогого хуторского сознания, когда лакей в доме "знатного пана" с презрением смотрит на бывших односельчан, воображая, что приобщился к "расе господ", — нагло отметил перебежчик.

После этого Аксенов вдался в бредовые рассуждения о процветающем нацизме в Украине, который в его воображении был искусственно занесен вирусом на земли "исторической Руси" с Запада.

"Очевидно, что ничего хорошего на такой отравленной идейной почве вырасти не может. Это подтверждает не только экономическая, духовная и культурная деградация современной Украины, но и история. Все нынешние "божки" украинского пантеона — от Мазепы до Петлюры и Бандеры — закончили катастрофой, политической и личной. Так же, как и их хозяева, — от Карла XII до Гитлера. Современных мазеп, петлюр и бандер не спасут ни помощь Америки, ни провокации и репрессии, ни создание собственной политической секты под патронатом стамбульского "пана". Украинские нацисты обязательно ответят за все свои преступления по полной программе", — подытожил неадекватный спич Аксенов.

Сергей Аксенов "Аргумент"

Как сообщал OBOZREVATEL: