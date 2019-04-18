Национализацию ПриватБанка отменили: появились скандальные данные о судьях

Все трое судей Окружного административного суда, которые признали неправомерность национализации ПриватБанка, были уличены в недоброчестности.

Это Игорь Качур, Владимир Келеберда и Виталий Амелехин, говорится на сайте гражданского движения "Честно".

В декларациях за 2013 и 2014 года Качур не указал права на использование (проживание) в квартире площадью 69,3 кв. м, которое он имеет с 2002 года. В 2015 году он это право уже задекларировал.

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Владимир Келеберда, по данным журналистов проекта "Бігус. інфо", вероятно, фиктивно развелся со своей женой, чтобы скрыть имущество от декларирования.

"В сюжете идет речь о том, что судья подал документы на стройку за городом, но в результате собственницей дома стала жена судьи, с которой он накануне развелся. Но по словам консьержей, судья и его экс-жена продолжают жить вместе", – говорится в материале "Честно".

Отмечается, что в случае совместного проживания судья должен декларировать свой загородный дом.

Виталий Амелехин попал в список судей, которым Окружной административный суд Киева предоставил служебное место проживания. Он подал иск относительно обязательств главы суда обратиться с требованием исключить квартиру из числа служебных и передать ему в постоянное пользование. Иск был удовлетворен.

"Таким образом судья сделал невозможным передачу вышеуказанной квартиры другим государственным служащим, которые будут нуждаться в жилье после увольнения Амелехина с должности судьи, и фактически использовал свое служебное положение в личных целях", – заявили в общественном движении.

Иллюстрация kp.ua

Дополнительно отмечается, что в 2013 году Келеберда запрещал ВО "Свобода" и другим организациям проводить митинги возле Гостиного двора.

А Виталий Амелехин в составе коллегии принял постановление, в котором узаконил решение Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников архитектуры, а землю передал под торгово-офисный центр.

Как писал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины не согласен с решением Окружного административного суда Киева, который признал незаконной приватизацию ПриватБанка. НБУ готовится к подаче апелляционной жалобы.

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