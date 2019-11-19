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19 ноября • обновлено в 22:25
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Нацгвардия продвинулась вперед: украинские военные заняли важную высоту на Донбассе. Видео

2.4т
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Военные Национальной гвардии Украины продвинулись вперед в районе Горловки на Донбассе и отвоевали важную высоту.

Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что украинским военным удалось отбить у противника часть местного кладбища. "Оно идет в направлении боевиков. Фактически между нами могилы", – рассказал военнослужащий "Абу".

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Нацгвардия отвоевала часть Донбасса

Нацгвардия отвоевала часть Донбасса

Бойцы отметили, что в теории следовало бы прокопать окопы еще немного правее, но там уже расположены первые могилы.

Воин "Добрый" поделился, что первые несколько дней ему все же было некомфортно. Вскоре он привык и заверил, что не суеверен: "И земля наша, и кладбище наше".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные на самой окраине временно оккупированного Донецка воспользовались туманом и в сумерках провели блистательную операцию.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса Национальная гвардия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ну не смешно ли? "....отвоевали важную высоту. - удалось отбить у противника часть местного кладбища "
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ждём гробов хероев с Донбасса на Украину... Сейчас начнётся....
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Андрущенко Владимир, пусть там, на кладбище, и найдут свое последнее пристанище.
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