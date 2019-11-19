Нацгвардия продвинулась вперед: украинские военные заняли важную высоту на Донбассе. Видео

Военные Национальной гвардии Украины продвинулись вперед в районе Горловки на Донбассе и отвоевали важную высоту.

Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что украинским военным удалось отбить у противника часть местного кладбища. "Оно идет в направлении боевиков. Фактически между нами могилы", – рассказал военнослужащий "Абу".

Нацгвардия отвоевала часть Донбасса

Бойцы отметили, что в теории следовало бы прокопать окопы еще немного правее, но там уже расположены первые могилы.

Воин "Добрый" поделился, что первые несколько дней ему все же было некомфортно. Вскоре он привык и заверил, что не суеверен: "И земля наша, и кладбище наше".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные на самой окраине временно оккупированного Донецка воспользовались туманом и в сумерках провели блистательную операцию.

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