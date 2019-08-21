Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Нацгвардейцы "майнили" на АЭС и "слили" гостайну Украины: что произошло

4.9т Читать материал на украинском

На Южно-Украинской атомной электростанции (Николаевская область) занимались майнингом криптовалюты, допустив при этом разглашение гостайны о физической защите АЭС.

Так, сотрудники областного следственного отдела Службы безопасности Украины обнаружили в режимных помещениях станции компьютерную технику с подключением к интернету. Об этом сообщается в постановлении Центрального районного суда Николаева.

Санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля, в результате которого были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Судья Иван Дирко принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.

Новости
10 из 15 блоков АЭС в Украине вышли за пределы срока эксплуатации: эксперт

К майнингу криптовалют, по информации силовиков, возможно, причастны сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

Иллюстрация. Южно-Украинская АЭС

Иллюстрация. Южно-Украинская АЭС

Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Ривненской АЭС произошло возгорание трансформатора. Сообщалось, что радиационный фон после ЧП остался в пределах нормы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина Николаев
Теги
криптовалюта расследование скандалы Служба безопасности Украины Национальная гвардия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
26
11
Смешно
1
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
мудаки редакторы! Дядюшка Гугл знает все, но "медиконвекторов" не знает. Их просто не существует. Будьте любезны ЧИТАТЬ, что выпускаете и поменяйте букву "к" на "р"!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Воронов Сергей, Это же ОБОЗ) тут и морские суда, суднами называют.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...