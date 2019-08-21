Нацгвардейцы "майнили" на АЭС и "слили" гостайну Украины: что произошло

На Южно-Украинской атомной электростанции (Николаевская область) занимались майнингом криптовалюты, допустив при этом разглашение гостайны о физической защите АЭС.

Так, сотрудники областного следственного отдела Службы безопасности Украины обнаружили в режимных помещениях станции компьютерную технику с подключением к интернету. Об этом сообщается в постановлении Центрального районного суда Николаева.

Санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля, в результате которого были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля. Судья Иван Дирко принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.

К майнингу криптовалют, по информации силовиков, возможно, причастны сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

Иллюстрация. Южно-Украинская АЭС Укринформ

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Ривненской АЭС произошло возгорание трансформатора. Сообщалось, что радиационный фон после ЧП остался в пределах нормы.

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