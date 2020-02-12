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12 февраля • обновлено в 11:16
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Нацгвардейцы отработали полеты на супервертольотах от Airbus: фото

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Авиаторы Нацгвардии Украины прошли обучение по управлению французскими вертолетами Airbus Н-225 Super Puma.

Курс теоретических занятий и полетов длился с 31 января по 8 февраля. А провели тренировку специалисты компании Airbus Helicopter на базе воинской части 2269 НГУ. Об этом сообщает сайт МВД (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности нацгвардейцы прошли подготовку по действиям в особых случаях, расчета с летного веса, ограничений по летным данным. Они отработали взлет и посадку в различных режимах с использованием систем и функций вертолета типа ЕС 225 LP, а также выполнили упражнения пилотирования, отработали действия и взаимодействие экипажа в особых случаях во время полета.

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

"В рамках создания единой системы авиационной безопасности и защиты Украины идет пополнение авиационного парка воинской части современной техникой, поэтому, первоочередной задачей является ее освоение авиационным персоналом", – отметил командир воинской части 2269 Руслан Розенберг.

Также подчеркивается, что после учений пилот-инструктор AHТS компании Airbus Helicopter Ле Сент Гильберт Марье дал высокую оценку украинским пилотам и признал хороший уровень их подготовки.

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

В МВД добавили, что первый курс подготовки на таких вертолетах, в рамках участия в реализации программы создания Единой системы авиационной безопасности и защиты в Украине, еще в 2018 году прошли во Франции два пилота Нацгвардии и шесть гвардейских специалистов инженерно-технического состава.

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

Отмечается, что основные задачи летательных аппаратов Airbus в Нацгвардии – перемещение личного состава и техники для проведения специальных операций, но и многопрофильное использование во время чрезвычайных ситуаций. Национальная гвардия, по условиям контракта, должна получить 12 таких машин.

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

Авиаторы НГУ учились управлять вертолетами Airbus Н-225 Super Puma

mvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский предложил допускать иностранных военных к обучению в Украине. Соответствующий законопроект глава государства внес в парламент 4 февраля.

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Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальная гвардия
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
Заголовок стать про "супервертольеты" уровень "журналистов" детский сад?!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Супервертолёты, которые после катастрофы одного из них, никто не захотел покупать, кроме нищих селюков, подбирающих объедки с барского стола.
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