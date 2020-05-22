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22 мая • обновлено в 22:35
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Избитый нацгвардийцем в Харькове сирота рассказал о "разборках"

6.8т
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Лауреат премии "Гордость страны" Иван Литвинов, которого избил в Харькове контрактник-нацгвардеец, заявил: конфликт якобы произошел после того, как он заступился за бомжей, которых "пинали" полицейские.

При этом парень признал, что находился в нетрезвом состоянии. Об этом Литвинов рассказал местному волонтеру Андрею Диденко. Видео было опубликовано на Instagram-странице "Помощь Деткам Харькова" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

В Харькове избили Ивана Литвинова

В Харькове избили Ивана Литвинова

Скрин видео

Литвинов заявил, что представился активистом и помощником депутата, а также вызвал полицию. Он отошел от места инцидента, чтобы сходить в туалет, а потом сел на лавочку.

Далее к нему подошел парень – якобы военнослужащий Национальной гвардии по имени Степан, – с которым и произошла драка. Военный рассказывал, что служил в АТО.

"Он мне кричал, что я должен помогать зоне АТО... а "ксиву" мне купил отец. Я ему сообщил, что у меня нет ни папы, ни мамы", – сказал пострадавший.

По словам Литвинова, его били трое человек. При этом военный, как утверждает Литвинов, снимал видео конфликта и якобы в сети была опубликована искаженная и обрезанная версию.

На месте драки Литвинов потерял мобильный телефон, который впоследствии пропал. Он считает, что его могли украсть лица, которые его били.

Отметим, пользователи сети обратили внимание на странную речь и поведение Литвинова на новом видео. В комментариях автор волонтерской страницы, где был опубликован ролик, ответил: "Но это не повод избивать и красть телефон героям АТО".

Заступился за бомжей: избитый нацгвардийцем в Харькове сирота рассказал о "разборках"

Скриншот

Известно, что от Литвинова сразу после рождения отказалась мать, детство он провел в пяти детских домах. В юности сирота начал работать, сейчас является студентом Харьковской гуманитарно-педагогической академии.

Парень большинство времени посвящает помощи детям-сиротам, инвалидам и бездомным. Также он получил награду "Человек года" как волонтер.

Иван Литвинов

Иван Литвинов

"netipichnyi_kharkov" в Telegram

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали фото вероятного обидчика Ивана Литвинова.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Криминал
Место
Украина Харьков
Теги
боец АТО фотографии видео Драка нацгвардейцы
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