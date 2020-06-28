НАТО заступится за Украину в случае прямого вторжения России, – Маломуж

НАТО готов разместить военные корабли в Черном море, если Россия начнет открытое военное вторжение в Украину.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"В блоке НАТО говорят, что готовы разблокировать свой нейтралитет в отношении Украины. Потому что угроза с Востока будет не потенциальная, а уже реальная… Я общался с представителями руководства НАТО. Мне говорят: если начнется открытая военная агрессия, они готовы разместить свои военные корабли в Черном море. Это будет хорошее средство, направленное на сдерживание России", – отметил он.

По словам Маломужа, НАТО может разместить контингент на границе Украины с РФ.

"И в случае продвижения российских войск вглубь нашей страны, задействуют свои военные силы. Но это крайняя мера на случай, если Путин решится на военную операцию против Украины", – сказал бывший разведчик.

Маломуж подчеркнул, что в НАТО понимают, что после Украины Кремль может направить свою военную агрессию на страны члены НАТО, такие как Прибалтика и Польша.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО.