"НАТО ответит на хулиганство Кремля": озвучен прогноз

Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк спрогнозировал, что в ответ на "хулиганское" поведение России, в Черном море могут участиться совместные военные учения НАТО и Украины.

"Может быть увеличено количество кораблей и количество военных учений в Черном море с участием НАТО и союзников, в частности Украины и Грузии", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя последнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об усилении присутствия Альянса в черноморском регионе.

По мнению эксперта, "на фоне агрессивной риторики, хулиганского поведения России в Черном море и в акватории Средиземного моря НАТО предпринимает меры, чтобы успокоить своих союзников и усиливают свою черноморскую эскадру".

Владимир Путин

Он напомнил о "плановых заходах" кораблей НАТО в Черное море – каждый месяц один из кораблей Альянса находится здесь. С учетом возросшей угрозы их количество может увеличится, предположил он.

Вместе с тем Романюк не предвидит стратегической эскалации в регионе. "Стратегической эскалации, напряжения из-за физического увеличения военного присутствия НАТО не будет. Это будут кратковременные заходы кораблей НАТО из Средиземного в Черное море", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО намерен усилить присутствие в Черном море как в важном для себя стратегическом объекте. "Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря – это Турция, Болгария и Румыния; еще две страны региона – Грузия и Украина – являются ценными партнерами НАТО", – сказал он.

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