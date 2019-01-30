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НАТО не поможет? Назван единственный шанс Украины в войне с Россией

5.8тЧитать материал на украинском

Страны ЕС и НАТО пытаются заморозить конфликт между Россией и Украиной, поэтому последней необходимо рассчитывать лишь на собственные силы и развивать боеспособность армии.

Такое мнение высказал "Апострофу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, ссылаясь на реакцию международного сообщества на захват РФ украинских моряков и кораблей 25 ноября в Черном море.

"Ситуация в Черном и Азовском морях действительно развивается в негативном направлении. Россия сейчас полностью доминирует в этом регионе, чувствуя полную безнаказанность. Военными средствами она контролирует Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив. К сожалению, Украина и страны НАТО сейчас не могут изменить баланс в свою пользу", — уверен он.

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По его словам, в Кремле также понимают, что ни у Украины, ни у НАТО сейчас нет реальных инструментов сдерживания России.

"Россия сконцентрировала в Крыму мощные военно-морские, ракетные и авиационные группировки, которые военными инструментами могут легко влиять на ситуацию в регионе. Выход для Украины очевиден: развитие ВМС и ракетных возможностей, противовоздушных и противоракетных возможностей украинской армии. Это единственная возможность", — подчеркнул Самусь.

Он добавил, что Россия "будет действовать нагло" и демонстрировать свое превосходство в Черном и Азовском морях до тех пор, пока не будет конкретных ударов по российской экономике, поскольку она "понимает только язык силы".

НАТО не поможет? Назван единственный шанс Украины в войне с Россией

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Михаил Самусь
Место
Украина
Теги
Керченский проливЧерное мореАзовское море
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Livesey David
Livesey David
Шанс Украины в войне с Россией даже меньше, чем шанс вступления в Евросоюз, а шанс вступления в Евросююз - нулевой.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Назван единственный шанс Украины в войне с Россией" - сдаться.Как в 45ом - безоговорочная капитуляция нацистского режима.Больше никаких шансов у Украины нет.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А кто то сомневался ,что ни НАТО ни США палец о палец не ударят . Потому что ссыкотно
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