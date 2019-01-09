Оборотни в погонах "охотятся" даже на женщин и детей: что не так с украинской полицией

Хваленая реформа полиции трещит по швам. За последние три месяца случился ряд резонансных ЧП, во время которых украинцы в прямом смысле прочувствовали на себе "успешные изменения". Зверства в харьковском метро, вооруженное нападение на 12-летнюю девочку и избиение 81-летнего авиаконструктора в Киеве... У этих преступлений есть общее – агрессорами стали "стражи порядка".

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

НАПАДЕНИЕ НА СОЗДАТЕЛЯ "МРИИ"

Информация о том, что в Киеве пятеро мужчин избили авиаконструктора завода "Антонов" Виктора Ковальского (одного из создателей Ан-74 и знаменитой "Мрии") вызвала шок. Как и заявление пострадавшего, что среди них были двое патрульных полицейских. Якобы "стражи порядка" приняли пожилого мужчину... за валютного мошенника.

В тот вечер Ковальский возвращался с работы – выходил со станции метро "Шулявская". Внезапно к нему подошел неизвестный и попросил прикурить.

"Говорю: "Я не курю. Зажигалки нет – отпусти"... На меня посыпались удары сзади и по голове", – сообщил конструктор журналистам.

Авиаконструктор Виктор Ковальский

81-летнего мужчину избивали трое, а потом к ним присоединились патрульные. Свидетели записали номер машины – 4435. В итоге на пострадавшего надели наручники и потащили в авто. А когда порвали ему портфель и заглянули в документы, якобы поняли, что схватили не того.

В результате "спецоперации" авиаконструктор получил сотрясение мозга и другие травмы.

Летный состав ГП "Антонов" обратился с открытым письмом к главе МВД Арсену Авакову

Делом уже занялись прокуратура и Государственное бюро расследований (ГБР). Департамент патрульной полиции сообщил о проведении служебного расследования (оно может длиться 30 дней) спустя неделю после ЧП – только после резонанса, вызванного публикациями в СМИ.

РАЗБОЙНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Позорное ЧП случилось и в Кременчуге Полтавской области. Накануне Нового года правоохранители задержали четырех сотрудников патрульной полиции по подозрению в... разбойном нападении на прохожего.

По данным Государственного бюро расследований, пьяные полицейские нанесли человеку телесные повреждения, отобрали у него деньги и материальные ценности.

ЖЕРТВОЙ СТАЛ РЕБЕНОК

Накануне Нового года снова "тряхнуло" Киев – полицейский оказался подозреваемым в разбойном нападении на 12-летнюю девочку.

"На мою младшую дочь напали двое взрослых ребят, 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялся, они ее повалили в снег, закрыли рот рукой и отобрали телефон", – пояснила мать пострадавшего ребенка, Наталья Саргсян.

Задержать злоумышленников удалось случайным очевидцам преступления – они вызвали полицию и держали нападающих до ее приезда.

"В ходе досудебного расследования оказалось, что одним из нападающих является сержант Главного управления Национальной полиции в Киеве. Во время преступления был пьян. Он задержан, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы", – сообщили в ГБР.

ЗВЕРСТВО НА ПАРКОВКЕ

Не менее скандальным оказалось ЧП в Черновцах. Правоохранитель сначала сделал мужчине замечание о "не такой парковке", потом начал угрожать. В конце концов сбил человека с ног и несколько минут избивал, пока тот не потерял сознание. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Установили личность нападавшего потерпевший и его жена. Оказалось, что это бывший сотрудник патрульной полиции, который за полгода до ЧП перевелся в управление защиты экономики в Черновицкой области ДЗЭ Нацполиции. Правда, в полиции заявили, что Владислав Дикий уже вроде как и не правоохранитель (мол, "буквально вчера" написал рапорт) и никто его задним числом не увольнял.

Владислав Дикий

OBOZREVATEL проверил декларации Дикого. В той, что подана перед увольнением, указан и последний рабочий день – 30 октября, а избиение на парковке произошло пятью днями ранее. То есть преступление совершил действующий сотрудник полиции.

Декларация оперуполномоченного Дикого перед увольнением

ВЫБИВАЛИ ДЕНЬГИ В МЕТРО

Еще один скандал разразился в Харькове. На станции метро "Южный вокзал" полицейские организованно "кошмарили" пассажиров.

Скрытая камера зафиксировала, как патрульные жестоко избивали человека – в том числе и с помощью стула. Таких эпизодов было несколько, а цель одна – деньги.

"Правоохранители" подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие – с чемоданами, сойдя с поезда, расспрашивали дорогу. Под предлогом проверки документов сотрудники полиции выясняли, с какой целью те прибыли в Харьков. Затем приглашали их в служебное помещение, где начинали "прессовать" жертву – рассказывая, что она нарушила закон и в отношении нее будет составлен протокол. Также полицейские грозились обратиться в контролирующие органы с целью наложения штрафных санкций или прекращения социальных выплат.

Испуганные женщины отдавали деньги, которые были при себе – лишь бы решить проблему. Так, в одном случае патрульные сообщили женщине о том, что она не имеет права носить с собой документы своей матери – пенсионное удостоверение и банковскую карточку, поэтому они обратятся в компетентные органы, чтобы выплаты пенсий были прекращены. Женщина на коленях умоляла "правоохранителей" не лишать ее маму пенсии, но "решить" вопрос удалось только с помощью взятки, пишет Kharkiv Today.

Издевательства в харьковском метро

Патрульных задержали "на горячем" во время получения очередной взятки – в рамках спецоперации, проведенной прокуратурой совместно с Управлением внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Всего по этому делу были задержаны шестеро полицейских. Пятерых суд выпустил под залог. Также известно, что один из подозреваемых сейчас пытается восстановиться на работе через суд.

Расследование дела против группы харьковских оборотней в погонах должны завершить до марта 2019 года.

ИЗБИЛИ БЕРЕМЕННЫХ И ГРОЗИЛИСЬ ИЗНАСИЛОВАТЬ

В конце декабря появилась информация о зверствах и в киевском метро. Правда, ситуация отличалась: тут женщины обвинили сотрудников полиции в избиении и угрозах изнасилования.

Подробности сообщила адвокат Светлана Оснач: "Инцидент, который устроили полицейские, просто шокирует! 20 декабря, в День милиции, который обычно наши правоохранители отмечают громко, мою клиентку и ее родственниц незаконно задержали на станции метрополитена, завели в комнату, раздели до трусов, угрожали изнасилованием. А потом, не добившись взаимности, один из руководителей уголовного розыска Нацполиции в метрополитене, будучи пьяным, жестко избил девушек дубинкой, бил ногами в живот беременную со словами, что он наведет порядок в метрополитене. И закон – это он. После указанного инцидента девушек выбросили на улицу, заставив некоторых написать расписку об отсутствии претензий к ним. Где в этой стране правосудие?".

Пострадавшие женщины "Факты"

Позже Оснач удалила первый пост о ЧП, а во втором сообщила, что сведения о совершении данного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также адвокат добавила, что комментариев пока не будет – в интересах следствия.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что о случившемся проинформированы сотрудники УВБ. Материалы проверки будут направлены в Государственное бюро расследований.

"Как только правоохранители получили сообщение о том, что сотрудники полиции на станции метрополитена избили женщин, начальник полиции Киева Андрей Крищенко для объективной проверки этой информации назначил служебное расследование. Эту информацию также передано в Киевское управление внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Вывод служебного расследования будет направлен в Государственное бюро расследований для принятия процессуального решения", – сказано в сообщении.

"В СТРАНЕ НАСТУПИТ ПРОСТО П**ДЕЦ!"

На фоне вышеописанных ЧП скандальное "выступление" начальника Управления патрульной полиции Киева кажется детской шалостью, хотя уже возмутило многих украинцев.

Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля

Видео из столичного ночного клуба появилось 2 января на странице Police Control Ukraine. Юрий Зозуля не стеснялся нецензурных выражений.

"Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег, здоровья. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто п**дец, просто с*ака огромная, как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц", – сказал начальник патрульной полиции Киева.

После этих слов Зозулю стащили со сцены, но вскоре он снова там оказался. "С девяти утра я сижу на стакане... Мы ах*енная институция...", – продолжил он.

(Внимание! Видео содержит выражения с нецензурной лексикой)

В сети утверждают, что этот спич Зозуля выдал на новогоднем корпоративе полицейских. Судя по всему, главный киевский коп хотел как-то мотивировать подчиненных, но получилось не ахти. Впрочем, Юрию Зозуле не привыкать к скандалам.

(Продолжение следует...)