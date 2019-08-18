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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Безумие - то, чего они ждут от нас

1.8т

Пули убивают физически, информационная война убивает мозг в живом теле. Информационные атаки уничтожают здравый смысл, человек становится программируемым и управляемым. Вот вам солдат, готовый убивать и уничтожать, что скажут, то и сделает.

Сотни тысяч наемных "убийц" в соцсетях круглосуточно управляют массами.

Не вы выбираете, вас выбирают.

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Украинцам предлагают продавать свои профили, чем дольше срок действия страницы, тем дороже. Нереальное количество пустых страниц, очень часто за красивыми фото скрываются совершенно другие лица.

В первую очередь атакуют публичных людей, тех, кто имеет большое количество друзей и подписчиков.

Война не за жизнь, война во имя гибели. Десятки лидеров мнений, видеоблогеров, каждый день внушающих информацию и думающих за вас. Разжевывающих всем, кого любить и кого ненавидеть. В этой войне побеждают те, кто больше вложил средств, больше купил ботов и троллей, больше разбрасывает и атакует.

Каждый день таким атакам в нашей стране подвергаются активисты, воины, волонтёры, общественные деятели, те люди, которые думают сами, те, кто борются и хотят изменить установленный порядок и систему.

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Какой выход? Быть бдительными, думать, анализировать. Пишите сами, не повторяйте за другими, внимательно относитесь к любой информации, проверяйте. Наша наивность и доверчивость стоит очень дорого тем, кто в реальности отдают жизни и воюют не в социальных сетях, а в окопах.

Мы победим только тогда, когда будем едины в своих целях, поступках, когда будем поддерживать друг друга. Информационная война ведётся на изъятие ума, на то, чтобы люди падали как можно ниже и своём безумии уничтожали все вокруг.

Безумие - это именно то, что они ждут от нас.

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Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Темы
информационные атаки Война на Донбассе российская пропаганда
Место
Украина
Теги
пропаганда война фейки
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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