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''Наступление'' ВСУ на Донбассе: названа причина паники террористов

4.3тЧитать материал на украинском

На Донбассе террористы "Л/ДНР" распространяют панические слухи о готовящемся наступлении украинской армии, чтобы отвлечь внимание жителей оккупированных территорий.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV журналист и волонтер Родион Шовкошитный. Он поделился предположениями, "что в голове у Пушилина" и других террористов.

"Скорее всего, это связано с тем, что сейчас в оккупированной части Донецкой области большая инфляция – примерно 25%. Когда Захарченко перестал поганить этот мир и отправился туда, где ему место, у них начались такие процессы. Сейчас это уже очень критично", – отметил Шовкошитный.

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По мнению волонтера, террористы, "чтобы не было какого-то бунта или неудовольствия", мобилизуют людей страхом перед общим врагом – "ВСУ на вас нападет".

Также он прокомментировал заявления боевиков о химической атаке, которую якобы готовят украинские военные: "У меня есть только предположение, надеюсь, оно не подтвердится. Возможно там есть угроза взрыва на химическом предприятии или что-то уже произошло, и они хотят это свалить на ВСУ".

В то же время, Шовкошитный отметил, что ОБСЕ почему-то верит "бреду, который несет руководство ОРДЛО относительно наступления ВСУ".

"Когда они заявили о подготовке наступления, ОБСЕ подняла вверх свои дроны, они выехали на позиции украинских войск и реально проверяли, не готовится ли наступление. Возможно, это связано с тем, что у ОБСЕ новый руководитель, произошла ротация. Они еще не понимают, что такое руководство ОРДЛО и их заявления, что на них обращать внимание не стоит", – добавил он.

''Наступление'' ВСУ на Донбассе: названа причина паники террористов

miaistok.su

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Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" уверены, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе. Российские оккупанты уверяют, что защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары сразу на нескольких направлениях.

Аналогичный фейк озвучил и глава МИД РФ Сергей Лавров, за что нарвался на острую критику секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Слова скандального дипломата он назвал "бредом сивого мерина".

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Родион Шовкошитный
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости ЛНРНовости Донбасса
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Правильно. Нападать не время. До выборов ещё далеко, да и срок военного положения не истек
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Medved George
Medved George
Дебилы! с 24 на 25 Рождество! Кто ж воюет то!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Выходит что Петя пятый год нищим украинцам такую же туфту впаривает?
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Dehtiarov Oleksii, падение ВВП Украины в 2014 году 8%, в 2015 10%. В 2016 и 2017 рост по 2%. Так что догонять ещё долго. А прогнозы - это в пользу бедных
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Dehtiarov Oleksii
Dehtiarov Oleksii
Poroshenko Petro, ВВП "нищей" Украины в этом году 3.4% прогоз до 2020-4.43%. Процветающая РФ-1.7% с тенденцией к уменьшению.
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