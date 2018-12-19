''Наступление'' ВСУ на Донбассе: названа причина паники террористов

На Донбассе террористы "Л/ДНР" распространяют панические слухи о готовящемся наступлении украинской армии, чтобы отвлечь внимание жителей оккупированных территорий.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV журналист и волонтер Родион Шовкошитный. Он поделился предположениями, "что в голове у Пушилина" и других террористов.

"Скорее всего, это связано с тем, что сейчас в оккупированной части Донецкой области большая инфляция – примерно 25%. Когда Захарченко перестал поганить этот мир и отправился туда, где ему место, у них начались такие процессы. Сейчас это уже очень критично", – отметил Шовкошитный.

По мнению волонтера, террористы, "чтобы не было какого-то бунта или неудовольствия", мобилизуют людей страхом перед общим врагом – "ВСУ на вас нападет".

Также он прокомментировал заявления боевиков о химической атаке, которую якобы готовят украинские военные: "У меня есть только предположение, надеюсь, оно не подтвердится. Возможно там есть угроза взрыва на химическом предприятии или что-то уже произошло, и они хотят это свалить на ВСУ".

В то же время, Шовкошитный отметил, что ОБСЕ почему-то верит "бреду, который несет руководство ОРДЛО относительно наступления ВСУ".

"Когда они заявили о подготовке наступления, ОБСЕ подняла вверх свои дроны, они выехали на позиции украинских войск и реально проверяли, не готовится ли наступление. Возможно, это связано с тем, что у ОБСЕ новый руководитель, произошла ротация. Они еще не понимают, что такое руководство ОРДЛО и их заявления, что на них обращать внимание не стоит", – добавил он.

miaistok.su

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" уверены, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе. Российские оккупанты уверяют, что защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары сразу на нескольких направлениях.

Аналогичный фейк озвучил и глава МИД РФ Сергей Лавров, за что нарвался на острую критику секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Слова скандального дипломата он назвал "бредом сивого мерина".

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