Россия разместила военных вдоль границы с Крымом: Наев оценил вероятность наступления

Вдоль административной границы между Херсонской областью и аннексированным Крымом замечены военные РФ, однако непосредственной угрозы наступления в настоящее время нет.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на владу" 9 июля сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев. Он подчеркнул, что военные проверяют несколько сценариев возможной агрессии по всему периметру границы (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Состояние дел на таврическом направлении такое, что Вооруженными силами Украины усилены все виды разведки. Также в усиленном режиме ведется разведка всеми органами Украины, которые имеют на это полномочия. Ежедневно приобретаются сведения о Вооруженных силах Российской Федерации на полуострове, на временно оккупированной территории, и предоставляются руководству ВСУ. Четко отслеживается состояние, положение подразделений", – сказал он.

Военный подчеркнул, что разведка следит за возможностью переброски дополнительных сил и средств на оккупированный украинский полуостров из территории РФ.

"Пока враг не подготовил наступательный удар", – подчеркнул командующий ОС. По его словам, угрозы наступления на Херсонскую область "не выявлено и не установлено".

Армия постоянно готовится к адекватным действиям в ответ на агрессию. "ВСУ рассматривается несколько сценариев по всему периметру границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Мы рассматриваем даже действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно", – добавил Наев.

"Наша задача – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии отбить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю", – подчеркнул он.

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