Экс-командующий силами США указал на признаки подготовки удара РФ по Украине

О подготовке наступления России на Украину будут свидетельствовать такие признаки: сооружение госпиталей, хранилищ боеприпасов, логистические перемещения военных, увеличение количества новостей о гуманитарном кризисе в Крыму и др.

Такое мнение экс-командующий Вооруженных сил США в Европе, эксперт Центра анализа европейской политики Бен Ходжес высказал в интервью изданию "Тиждень". Журналист спросил его о ранних сигналах возможного удара.

"Прежде всего, это сооружение медицинских учреждений, например полевые госпитали, в количестве, превышающем потребности в рамках обычных учений. Так же как и хранилища боеприпасов и подобные вещи. Логистические приготовления всегда забирают больше времени. И я ожидаю, что украинские разведывательные службы следят за всем, чем могут. В то же время считаю, что российские военные будут дисциплинированы и должны придерживаться требований операционной безопасности.

Конечно, надо также следить за информационным пространством, будет ли там крупная вспышка новостей, посвященных теме гуманитарного кризиса в Крыму", – отметил Ходжес.

По словам генерала, Украина может получать подобные данные с востока – от агентурной разведки на Донбассе.

"Там находятся тысячи российских офицеров. Они каким-то образом могут рассказать, что происходит", – пояснил военный.

"Я надеюсь, что ОБСЕ сделает разумный шаг и СММ будет следить за развитием ситуации", – добавил он.

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