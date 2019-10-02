"Наступил ад": подруга жестоко избитой в Николаеве девушки рассказала о ее знакомстве с немцем

Подруга зверски избитой в Николаеве девушки сообщила, что ее обидчик еще с момента первого знакомства угрожал Ирине Корсак и преследовал ее.

Об этом Юлия Зосимова рассказала в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL. Она признала, что 51-летний гражданин Германии Лукас Оздоган более года преследовал девушку-тренера по Zumba. Он нанимал людей, которые под видом клиентов ходили к ней на тренировки, ездили за ней на авто и фотографировали.

При этом девушка дважды писала на него заявление в полицию. В результате немец сам подкараулил ее у дома и зверски изрезал ножом.

Юлия сообщила, что познакомилась Ирина с Лукасом полтора года назад в Киеве – на фестивале, посвященном 6-летию Zumba.

Ирина и Лукас

"Оздоган оказался бизнесменом, торгующим автомобилями. С тех пор он начал буквально преследовать Ирину. Сначала это было красивое ухаживание, мужчина дарил цветы. Однако тут же взялся проверять ее страницу в Инстаграме и предъявлять претензии: "кто это лайкает твои посты?" – сообщила подруга пострадавшей.

Тогда девушка предупредила ухажера: если хочет иметь какие-то отношения с ней, то должен перестать относиться к ней как к своей вещи. Тем не менее он продолжил слежку.

"На одном из мероприятий к нам подошел мужчина и сказал, что его друг-иностранец, партнер по бизнесу, хочет познакомиться с Ириной. Это была абсолютно случайная встреча", – подчеркнула Юлия.

Пострадавшая Ирина Facebook Лилии Савох

Тренер работала по 6-10 часов в спортзале, а когда, наконец, у нее наметился отпуск, ухажер пригласил ее приехать в Кельн.

"При встрече он накупил ей какие-то подарки: сумочки, платья, о которых она его и не просила. Ира отказывалась, спрашивала, зачем он это все делает. Тот же стал строить из себя обиженного, вот, мол, от подарков моих отказываешься. Что-то ей пришлось принять, чтобы не обижать его", – рассказала подруга Ирины.

Ирина и Лукас Instagram

"Он устраивал истерики, если она долго не брала трубку. Конечно, она тренер, находится в зале, не может по первому же гудку хватать телефон. Тогда он стал требовать, чтобы работала меньше. Объяснял это тем, что хочет ей помочь, давать деньги, обеспечивать, только бы она всегда была на связи. Ира успокаивала его и предупреждала: если продолжит так себя вести, то она прекратит с ним общение. Тогда он снова менял тактику, устраивал признания в любви", – вспоминает подруга.

Но уже с осени прошлого года Лукас стал вести себя еще агрессивнее – обвинял девушку во всем и требовал вернуть потраченные на нее деньги. Она была даже не против, предлагала ему предоставить документы, зафиксировать возврат денег у нотариуса.

После этого ухажер взялся угрожать, что убьет ее. Правда, позже передумал и заявил, что раз она поломала его жизнь, то он поломает ее.

"Нанял людей следить за Ирой. За ней ездили на Range Rover, ее фотографировали на улице, работе, встречах с друзьями и т. д. Потом эти снимки он ей присылал. Она пообещала заявить на него в полицию, но тот ответил, что все бесполезно – у него много знакомств, он дружит с Кличко, поэтому у нее ничего не выйдет", – вспоминала Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел вечером в пятницу, 27 сентября. Немец напал на 30-летнюю Ирину посреди улицы. Женщина пыталась скрыться и забежала в магазин. Однако мужчину это не остановило – он набросился на нее и стал бить ножом в спину. Затем выбежал, сел в такси и уехал.

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