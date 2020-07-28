Настроение боевое, оружие заряжено: бойцы ВСУ развенчали фейк о разоружении

Информация о "разоружении" украинских подразделений на Донбассе, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности.

Об этом сказано в заявлении штаба ООС в Facebook. Информацию подтвердили бойцы ВСУ, которые несут службу на фронте.

"Оружием мы обеспечены, на позициях есть чем защищать страну. Крупнокалиберные пулеметы есть. Если будут провокации со стороны врага, мы готовы предоставить отпор. Настроение – боевое, мы готовы выполнять боевые задачи", – заявил боец с позывным "Физик".

"Понимаем хорошо, что это достаточно серьезные договоренности. Вооруженные силы Украины самовольно нарушать их не будут. Оружие заряжено, по приказу в случае необходимости в течение двух-трех минут мы готовы предоставить отпор", – подчеркнул боец с позывным "Историк".

Как писал OBOZREVATEL: