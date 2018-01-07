Настоящий фашист: в сети показали эпичный прокол роспропаганды

Кремлевские пропагандисты проиллюстрировали материал о “злобных укрофашистах" российским террористом.
На это в Twitter обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский.
"Статья про "укронационалистов" в газете Новороссия проиллюстрирована фоткой Антона Раевского. Российского фашиста из Орла, который воевал против ВСУ в 2014 году в Славянске. Это очень смешно", - написал он.
В 2014 году Раевский находился в составе группировки одного из идеологов "русской весны", российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
Статья про "укронационалистов" в газете Новороссия проиллюстрирована фоткой Антона Раевского. Российского фашиста из Орла, который воевал против ВСУ в 2014 году в Славянске.— Денис Казанський (@den_kazansky) 7 января 2018 г.
Это очень смешно pic.twitter.com/HkOUPy3GEr
Также Казанский напомнил, что брал у Раевского интервью в 2016 году.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети обнародовали самые яркие российские фейки за 2017 год.
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