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Настоящий фашист: в сети показали эпичный прокол роспропаганды

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Кремлевские пропагандисты проиллюстрировали материал о “злобных укрофашистах" российским террористом.

На это в Twitter обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский.

"Статья про "укронационалистов" в газете Новороссия проиллюстрирована фоткой Антона Раевского. Российского фашиста из Орла, который воевал против ВСУ в 2014 году в Славянске. Это очень смешно", - написал он.

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В 2014 году Раевский находился в составе группировки одного из идеологов "русской весны", российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).

Также Казанский напомнил, что брал у Раевского интервью в 2016 году.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети обнародовали самые яркие российские фейки за 2017 год.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеФейки российских СМИ
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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