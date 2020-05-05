"Настоящие дюны": на Ривненщине нашли источник песчаных бурь, накрывших Украину. Видео
В сети показали источник недавних пылевых бурь, которые накрыли сначала Киев, а потом всю остальную Украину. Им оказались песчаные территории на Ривненщине, которые образовались в местах незаконной добычи янтаря.
Видео с этих мест опубликовал Денис Казанский на своем YouTube. В нем он показал, как из-за добычи янтаря были уничтожены огромные площади леса. Теперь эти места напоминают пустыню. Вероятно, именно оттуда ветер поднял песок и понес его в сторону Киева во время недавних бурь.
"Настоящие дюны и не скажешь, что ты на Полесье. Раньше тут был лес – деревья, подстилка. Соответственно, не было никаких проблем с разносом этого песка и пыли. Но теперь, когда лес уничтожен, а подстилку размыли помпами, мы видим, что появилась небольшая пустыня, откуда ветер поднимает песок и переносит его на огромные расстояния", – рассказал Казанский.
По его словам, сейчас в тех местах добыча янтаря не осуществляется – это стало менее выгодно и попросту сложно из-за погоды.
"В этом году вся эта история зависла, так как из-за засухи нет воды, которая нужна для добычи янтаря. Во-вторых, упали цены на янтарь, заниматься этим не так выгодно. Но недавно эта деятельность тут велась", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область в четверг, 16 апреля, накрыло сильной пылевой бурей.