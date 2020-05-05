"Настоящие дюны": на Ривненщине нашли источник песчаных бурь, накрывших Украину. Видео

В сети показали источник недавних пылевых бурь, которые накрыли сначала Киев, а потом всю остальную Украину. Им оказались песчаные территории на Ривненщине, которые образовались в местах незаконной добычи янтаря.

Видео с этих мест опубликовал Денис Казанский на своем YouTube. В нем он показал, как из-за добычи янтаря были уничтожены огромные площади леса. Теперь эти места напоминают пустыню. Вероятно, именно оттуда ветер поднял песок и понес его в сторону Киева во время недавних бурь.

"Настоящие дюны и не скажешь, что ты на Полесье. Раньше тут был лес – деревья, подстилка. Соответственно, не было никаких проблем с разносом этого песка и пыли. Но теперь, когда лес уничтожен, а подстилку размыли помпами, мы видим, что появилась небольшая пустыня, откуда ветер поднимает песок и переносит его на огромные расстояния", – рассказал Казанский.

По его словам, сейчас в тех местах добыча янтаря не осуществляется – это стало менее выгодно и попросту сложно из-за погоды.

"В этом году вся эта история зависла, так как из-за засухи нет воды, которая нужна для добычи янтаря. Во-вторых, упали цены на янтарь, заниматься этим не так выгодно. Но недавно эта деятельность тут велась", – заявил он.

На Ривненщине нашли источник песчаных бурь, накрывших Украину Скриншот из видео

На Ривненщине нашли источник песчаных бурь, накрывших Украину Скриншот из видео

На Ривненщине нашли источник песчаных бурь, накрывших Украину Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область в четверг, 16 апреля, накрыло сильной пылевой бурей.

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