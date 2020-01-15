"Насилуют, поджигают, топят!" Появились страшные подробности издевательств над заключенными в колонии Харькова

В Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков), где заключенные пытались устроить бунт из-за действий администрации, в очередной раз обнаружили многочисленные факты издевательств над удерживаемыми лицами.
Их зафиксировали активисты Харьковской правозащитной группы во время мониторингового визита в начале января этого года. Об этом написала в Facebook координатор волонтерской группы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.
"Мы постоянно говорим о пытках наших граждан в российских тюрьмах, но боюсь, незаслуженно обходим вниманием аналогичные издевательства в украинских. Изнасилование резиновой палкой, поджог туалетной бумаги между ягодицами, содержание связанными до обездвиживания неделю без еды, многократное погружение головы в воду до невозможности дышать, постоянные денежные поборы, в том числе и для прекращения пыток..." – отметила она.
В Алексеевской исправительной колонии №25 пытали заключенных
По словам активистки, к сожалению, это далеко не полный перечень всего, о чем, решившись на беспрецедентный для этого заведения шаг, заключенные массово пожаловались правозащитникам.
"Поэтому в колонию в ночь с 7 на 8 января вызвали группу быстрого реагирования, которая жестоко избила людей, связала их и часть голыми удерживала на морозе", – убеждает Матвийчук.
Она добавила, что так продолжалось, пока другим, по словам осужденных, руководство в кабинете рассказывало, мол, "ну и где ваши правозащитники, они уехали, а мы остались". Вскоре же, подчеркнула активистка, голых и связанных заключенных заставили просто ползти на второй и третий этажи.
"Совсем страх потеряли" – это русская поговорка, но прекрасно подходит под украинские тюремные реалии. Я еще раз напоминаю чиновникам, что гуманизация пенитенциарной системы, как показывает новейшая история Украины, в их же личных интересах", – подытожила Матвийчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Заключенные Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков) готовили бунт, в связи с чем в учреждении ввели режим особых условий.
Выяснилось, что к заключенным Алексеевской исправительной колонии №25 сотрудники применяли средства физического воздействия.
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