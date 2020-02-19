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19 февраля • обновлено в 20:15
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Виталий Ковалев
Виталий Ковалев
Военно-политический обозреватель (корреспондент) Все статьи автора

Насильственная "паспортизация" на Донбассе: что задумала Россия

5.1т
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Официальная Москва продолжает реализовывать комплекс мер по оказанию российских паспортов гражданам Украины, которые проживают на территории ОРДЛО. По состоянию на конец января 2020 года более 125 000 жителей ОРДЛО вступили в гражданство РФ.

Жители оккупированных территорий Украины получают российские паспорта на территории РФ в "центрах выдачи российских паспортов". Такие центры открыты в Ростовской области в н.п. Новошахтинск, Шахты (для жителей ВОТ Луганской области), Матвеев Курган, Покровское, Донецк (для жителей ВОТ Донецкой области). Кроме того, в Ростовской области планируется оборудования новых пунктов (н.п. Радионово-Несвитайская слобода, Красный Сулин).

Насильственная "паспортизация" на Донбассе: что задумала Россия

Для выезда жителей с территории ОРДЛО организовали автобусные перевозки из г.г. Донецк, Ясиноватая, Луганск. Таможенный контроль проводится через специальный "зеленый коридор". Для информирования граждан о готовности их российского паспорта работают специальные колл-центры.

Первоочередное внимание "руководство" российской оккупационной администрации (РОА) уделяет документированию представителей оккупационных "администраций" и "органов местного самоуправления", работников "бюджетной сферы", сотрудников "силового блока", "военнослужащих" 1 и 2 АК российских оккупационных войск, а также членов их семей.

Насильственная "паспортизация" на Донбассе: что задумала Россия

Для повышения темпов "паспортизации" местными "администрациями" принимаются меры по доукомплектованию "отделений миграционной службы". В частности, смягчаются требования относительно возраста и образования кандидатов на должность в указанные "отделения". Пенсионерам и жителям отдаленных районов и сел оказывается помощь при регистрации в электронной очереди, в частности, через почтовые отделения.

Также в процесс получения паспортов "Л/ДНР" и РФ активно вовлекаются "общественные организации". Через благотворительный фонд "Рука помощи" на оккупированной территории Донецкой области организован сбор документов в помещениях сельских советов (клубов), где с населением проводится разъяснительная работа о "преимуществе российского гражданства".

"Фондом" также предоставляется финансовая помощь для оплаты государственной пошлины за вступление в гражданство РФ (3,5 тыс. руб). Приоритет имеют члены семей "военнослужащих", владельцы разрушенных во время обстрелов домов и жители населенных пунктов вдоль линии разграничения. Подобная деятельность организовывается на ВОТ Луганской области.

Насильственная "паспортизация" на Донбассе: что задумала Россия

В последнее время РОА существенно увеличила использование различных форм административного давления в отношении категорий жителей, которые отказываются оформлять документы для получения "гражданства" "Л/ДНР" и РФ.

Согласно распространенному оккупационной администрацией "предупреждению", в 1.03.2020 таких лиц будут увольнять. С целью формирования "официальных оснований" для этого РОА угрожает провести переаттестацию на соответствие занимаемым должностям.

В то же время "правоохранительные органы" активизировали проверку жителей ВОТ Донецкой области на наличие паспорта "Л/ДНР" и РФ. Владельцев только украинских паспортов задерживают в обязательном порядке и доставляют в местные "отделов полиции".

Указанное объясняется требованиями "ведомственной инструкции", где указано, что паспорт гражданина Украины не входит в перечень документов, дающих право идентифицировать лицо на территории псевдообразования.

Личные данные задержанного вносят в соответствующую базу данных. Кроме того, осуществляется фотографирование лиц, у которых выявлены паспорта гражданина Украины, а также в принудительном порядке изымаются для проверки мобильные телефоны.

В случае отсутствия российского паспорта или заявления на его оформление, "государственные органы" квазиобразований создают искусственные преграды частным предпринимателям при оформлении документов, необходимых для ведения предпринимательской деятельности (продление лицензии, выдачи справок, регистрации и т.д.).

На этом фоне РОА на территории ОРДЛО проводят разъяснительную работу о правах и обязанностях гражданина РФ. Согласно разъяснению Министерства обороны РФ, мужчины, получившие российское гражданство, в обязательном порядке должны встать на воинский учет в военных комиссариатах на территории РФ и получить военный билет. Отсутствие регистрации по месту жительства не освобождает их от обязанности встать на воинский учет и не может быть основанием для отказа в постановке на таковой.

Таким образом, Кремль продолжает использовать широкий спектр организационно-административных рычагов влияния и информационного давления на жителей оккупированных территорий нашего государства для наращивания темпов получения ими гражданства РФ.

В ближайшее время следует ожидать усиления такой тенденции, которая обусловлена стремлением РФ охватить "паспортизацией" все категории населения ОРДЛО, а также распространить это явление за пределы оккупированных территорий.

Насильственная "паспортизация" на Донбассе: что задумала Россия

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Новости Донецка и Донецкой области Новости Луганска и Луганской области российская пропаганда Война на Донбассе
Теги
выдача паспортов в Донецке российские паспорта Гражданство
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Manfred Anry
Manfred Anry
А как все кто получил паспорт РФ на временно-оккупированных териториях себе после деоккупации? Им одна дорога за поребрик. Массовая депротация
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
І о т тепер Зєля "прісоєдініт" Донбас, в якому повно зрадників з паспортами РФ. Тепер у нас громадяни РФ обиратимуть владу? Це така хитра форма фактичного приєднання України до РФ.
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