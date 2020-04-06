Насиловали и поджигали тело: осужденные рассказали о пытках в колонии под Харьковом

Осужденных в Алексеевской колонии, Харьковской области подвергают жестким пыткам и мучениям: людей ставят на "растяжку", избивают и насилуют.

Об этом "Слідство.Інфо" рассказали заключенные, которые находятся в тюрьме. Осужденный Максим Харламов сообщил, что колония известна тем, что тут "ломают" людей.

"Людей, которых хотели наказать, отводили на четвертый этаж, что над оперчастью. Заворачивали в скотч, надевали пакет на голову, дубинки засовывали в разные места. Руководил этим один из оперуполномоченных. Он звал такие методы "искусством пыток", – рассказал Харламов.

Алексеевская колония

Ранее уполномоченная по правам человека Людмила Денисова также сообщала о пытках в колонии.

"Одному из осужденных были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия", – сообщала она, добавив, что заключенного перевели в другую тюрьму.

Максим Харламов Скриншот

Однако пытки в колонии продолжились, о чем анонимно журналистам рассказали заключенные.

"Шесть с половиной дней я лежал привязанный к кровати и с шапкой на глазах. В туалет ходил под себя. Тогда же появились ожоги в районе ягодиц. За что это? Не знаю. За то, что просил своего адвоката, чтобы нормальное питание давали, придерживались элементарных законных принципов, на которые мы имеем полное право" – поделился один из них.

Бывший заключенный колонии Максим Карась также рассказал о пытках.

"Одна из разновидностей издевательств – так называемый "стакан". Это камера в дежурной части вроде клетки. Туда приводят, раздев наголо. Руки ладонями к себе поднимают вверх, ноги растягивают почти на шпагат. В такой позе можешь простоять от нескольких часов до нескольких суток. Параллельно заходят и бьют руками, ногами, дубинками", – вспоминал он.

Максим Карась Скриншот

Кроме того, Карась отметил, что через помощников администрации можно было заплатить за то, чтобы не били или чтобы не работать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе будут судить полицейских, которые пытали задержанных.

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