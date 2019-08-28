Насиловал целых 7 лет: в Хмельницкой области отец облил кислотой дочку

В Хмельницкой области 18-летнюю девушку облил кислотой ее отец. Пострадавшая сообщила, что он насиловал ее на протяжении семи лет.

Сообщение о госпитализации девушки поступило около 6 утра 27 августа. У нее были ожоги лица, груди и бедра общей площадью до 5% тела, сообщили в пресс-службе полиции Хмельниччины.

"Установлено, что девушку позвали на пастбище, связали, облили веществом, похожим на кислоту, после чего злоумышленник скрылся. Он был в балаклаве и темной одежде, но пострадавшая распознала в нем отца", – уточнили в полиции.

По месту жительства потерпевшей и ее отца найдены вещественные доказательства преступления. 42-летнего мужчину задержали, его обвинили в умышленных тяжких телесных повреждениях.

Девушку госпитализировали kakoepravo.ru

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2019 года в Киеве облили кислотой врача. Нападение произошло возле больницы, где и работал медик.

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