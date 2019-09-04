Насиловал собак и коз: история с педофилом на Полтавщине обросла жуткими деталями

На Полтавщине изнасилование 6-летней первоклассницы в Светлогорском начало обрастать жуткими подробностями.

Как говорится в сюжете "Надзвичайних новин" на ICTV, педофил воспользовался тем, что ребенок его хорошо знал и доверял. Он заманил первоклассницу в кустарники, где вечером редко ходят люди, и изнасиловал.

Мать девочки и ее отчим сразу забили тревогу и обратились в полицию. Спустя некоторое время 23-летний насильник был задержан.

История с педофилом на Полтавщине обросла жуткими деталями

В селе о нем ходят страшные слухи – якобы насиловал собак и коз. Говорят также, что мужчина раньше лечился в заведении для душевнобольных, а затем появился снова.

Сейчас он под стражей, однако дальнейшая судьба педофила зависит от результатов экспертиз, которые и покажут – вменяем он или нет.

Также вызывает вопрос тот момент, что родители позволили ему приблизиться к ребенку.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа в Полтаве патрульные задержали мужчину, который напал на 9-летнего ребенка, вероятно, с целью изнасилования. Он силой затащил в кусты девочку, которая гуляла во дворе, и начал снимать с нее одежду.

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