Насиловал пьяным: на Ривненщине семиклассница забеременела от отчима

В селе Стебливка, Ривненская область 36-летний отчим насиловал свою 13-летнюю падчерицу Софию. В результате изнасилования девочка забеременела.
Мать семиклассницы говорила, что ничего не знала о содеянном. Отметим, что женщина 1986 года воспитывает восьмерых детей от двух мужчин, передает "Радио Трек".
"До этого мы ничего не знали и не замечали. Ни я, ни соседи. Что он сделал ребенку – жизнь сломал! Чтобы ему пожизненное дали, чтобы оттуда не вышел", – рассказала она.
Насильник на суде
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Соседи сообщили, что насильник злоупотреблял алкоголем и издевался над всей семьи, особенно над неродными детьми.
"Из дома убегали, это у нас река, здесь неподалеку. Они бежали, погода-непогода, убегали из дома. Бил, бил! А насиловал ночью навеселе", – поделилась кума семьи.
Беременность девочки заметили только в интернате, где она учится. Ребенок долго скрывала правду и никому не рассказывала.
Мать девочки
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"Она написала, что это было не раз. И что это сделал отчим, что боялась рассказать маме. И нам боялась", – рассказала директор "Мизоцкой специальной школы" Валентина Ткачук.
Заместитель начальника ГУНП Ривненской области Александр Панасюк сообщил, что отчим нигде не работал и имеет криминальное прошлое. Полиция начала уголовное производство ст. 152 ч 4 УК.
Дом, где живет девочка
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Суд избрал задержанному меру пресечения в закрытом режиме. На суде он вину признал, но никак не объяснил свои преступные действия.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области отчима приговорили к 14 годам тюрьмы за систематические изнасилования 12-летней падчерицы.
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