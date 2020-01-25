Насиловал пьяным: на Ривненщине семиклассница забеременела от отчима

В селе Стебливка, Ривненская область 36-летний отчим насиловал свою 13-летнюю падчерицу Софию. В результате изнасилования девочка забеременела.

Мать семиклассницы говорила, что ничего не знала о содеянном. Отметим, что женщина 1986 года воспитывает восьмерых детей от двух мужчин, передает "Радио Трек".

"До этого мы ничего не знали и не замечали. Ни я, ни соседи. Что он сделал ребенку – жизнь сломал! Чтобы ему пожизненное дали, чтобы оттуда не вышел", – рассказала она.

Насильник на суде Скриншот

Соседи сообщили, что насильник злоупотреблял алкоголем и издевался над всей семьи, особенно над неродными детьми.

"Из дома убегали, это у нас река, здесь неподалеку. Они бежали, погода-непогода, убегали из дома. Бил, бил! А насиловал ночью навеселе", – поделилась кума семьи.

Беременность девочки заметили только в интернате, где она учится. Ребенок долго скрывала правду и никому не рассказывала.

Мать девочки Скриншот

"Она написала, что это было не раз. И что это сделал отчим, что боялась рассказать маме. И нам боялась", – рассказала директор "Мизоцкой специальной школы" Валентина Ткачук.

Заместитель начальника ГУНП Ривненской области Александр Панасюк сообщил, что отчим нигде не работал и имеет криминальное прошлое. Полиция начала уголовное производство ст. 152 ч 4 УК.

Дом, где живет девочка Скриншот

Суд избрал задержанному меру пресечения в закрытом режиме. На суде он вину признал, но никак не объяснил свои преступные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области отчима приговорили к 14 годам тюрьмы за систематические изнасилования 12-летней падчерицы.

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