"Насиловал дважды!" Бутусов раскрыл новые детали о педофиле из "Слуги народа" Иванисове

Замешенный в педофильском скандале нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов дважды пытался совершить изнасилование, и довел дело до конца лишь со второго раза. А освободился условно-досрочно только из-за того, что на момент преступления был несовершеннолетним.
Об этом заявил журналист Юрий Бутусов. На своей странице в Facebook он навел рассказ одного из воспитателей Мариупольской исправительной колонии, опубликованный на Цензор.Нет.
Мужчина-пенсионер признался, что как подполковник запаса очень возмущен поведением Иванисова, который отрицает факт своего пребывания в колонии. Он также поделился подробностями скандального дела.
Роман Иванисов
"В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях. Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. "Упакованный" он, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано", – рассказал бывший подполковник запаса.
Также отметил, что все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения которых составляет 75 лет. При этом Мариупольскую колонию закрыли еще в 2008 году и на ее базе сделали исправительный центр, а в 2016-м закрыли и его.
"Однако в любом случае остался архив", – утверждает он.
Роман Иванисов
По его словам, на момент совершения преступления Иванисову было 17 лет, что и стало его смягчающим обстоятельством. К тому же судили его по нескольким статьям.
"Во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть, в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам – ввиду отсутствия эрекции". Но затем он все-таки изнасиловал и получил 118-ю – изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет", – подробно рассказал бывший работник колонии.
Информация о судимости
Telegram-канал Игоря Мосийчука
Мужчина добавил, что поведение Иванисова было нормальным, "пальцы веером ему не по масти было распускать". Помимо этого, отец насильника якобы позаботился о том, чтобы сын отбывал наказание с "комфортом".
"Трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал. Папа, думаю, постарался. Он был "упакованый", "грелся" хорошо, делился передачами. Освободился условно-досрочно", – подытожил рассказчик.
Справка
В свою очередь Бутусов, ссылаясь на данные Цензор.Нет, добавил, что скандал вокруг нардепа Романа Иванисова и раскрытие деталей его биографии объясняется "переделом сфер контроля над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области". Якобы в нем замешено региональное руководство "Слуги народа" и новые руководители различных группировок силовиков.
Отметим, что подписчики журналиста бурно отреагировали на его пост. Среди них и колега Иванисова по фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, которая назвала рассказ работника колонии "купленным письмом".
Скриншот
Facebook/Юрий Бутусов
Позже в отдельном посте Бутусов указал на достоверность приведенных данных, добавив, что информацию об обстоятельствах пребывания в Мариупольской исправительной колонии Романа Иванисова изданию предоставил подполковник Краморов Павел Владимирович.
"Ныне пенсионер, проживающий в городе Мариуполь, в 1996-м году – воспитатель Мариупольской колонии", – подытожил он.
Скриншот
Facebook/Юрий Бутусов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Сам нардеп эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос по Иванисову будет вынесен на фракцию, если обвинения окажутся не фейком.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания Иванисова за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости в Иванисова.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал проверить все факты по нардепу Роману Иванисову, у которого нашлась погашенная судимость за изнасилование несовершеннолетней.
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