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21 ноября • обновлено в 15:07
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"Насиловал дважды!" Бутусов раскрыл новые детали о педофиле из "Слуги народа" Иванисове

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Замешенный в педофильском скандале нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов дважды пытался совершить изнасилование, и довел дело до конца лишь со второго раза. А освободился условно-досрочно только из-за того, что на момент преступления был несовершеннолетним.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов. На своей странице в Facebook он навел рассказ одного из воспитателей Мариупольской исправительной колонии, опубликованный на Цензор.Нет.

Мужчина-пенсионер признался, что как подполковник запаса очень возмущен поведением Иванисова, который отрицает факт своего пребывания в колонии. Он также поделился подробностями скандального дела.

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Роман Иванисов

Роман Иванисов

Facebook

"В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях. Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. "Упакованный" он, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано", – рассказал бывший подполковник запаса.

Также отметил, что все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения которых составляет 75 лет. При этом Мариупольскую колонию закрыли еще в 2008 году и на ее базе сделали исправительный центр, а в 2016-м закрыли и его.

"Однако в любом случае остался архив", – утверждает он.

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Роман Иванисов

Роман Иванисов

По его словам, на момент совершения преступления Иванисову было 17 лет, что и стало его смягчающим обстоятельством. К тому же судили его по нескольким статьям.

"Во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть, в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: "Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам – ввиду отсутствия эрекции". Но затем он все-таки изнасиловал и получил 118-ю – изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет", – подробно рассказал бывший работник колонии.

Информация о судимости

Информация о судимости

Telegram-канал Игоря Мосийчука

Мужчина добавил, что поведение Иванисова было нормальным, "пальцы веером ему не по масти было распускать". Помимо этого, отец насильника якобы позаботился о том, чтобы сын отбывал наказание с "комфортом".

"Трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал. Папа, думаю, постарался. Он был "упакованый", "грелся" хорошо, делился передачами. Освободился условно-досрочно", – подытожил рассказчик.

Справка

Справка

В свою очередь Бутусов, ссылаясь на данные Цензор.Нет, добавил, что скандал вокруг нардепа Романа Иванисова и раскрытие деталей его биографии объясняется "переделом сфер контроля над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области". Якобы в нем замешено региональное руководство "Слуги народа" и новые руководители различных группировок силовиков.

Отметим, что подписчики журналиста бурно отреагировали на его пост. Среди них и колега Иванисова по фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая, которая назвала рассказ работника колонии "купленным письмом".

Скриншот

Скриншот

Facebook/Юрий Бутусов

Позже в отдельном посте Бутусов указал на достоверность приведенных данных, добавив, что информацию об обстоятельствах пребывания в Мариупольской исправительной колонии Романа Иванисова изданию предоставил подполковник Краморов Павел Владимирович.

"Ныне пенсионер, проживающий в городе Мариуполь, в 1996-м году – воспитатель Мариупольской колонии", – подытожил он.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Юрий Бутусов

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Автор
Дина Баронова
Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Роман Иванисов
Место
Украина
Теги
криминал Партия Слуга народа депутат изнасилование
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
У него что, не было 50 хрювен заплатить за минет? Виновен однозначно! Без денег - это изнасилование.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
зе-куманда, епт! один шлюх в Раде заказывает, другой педофил, третий наркоман...во набирали "прохффесионалов"...
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3
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
ЗЕ это все брехуны с главным брехуном Зеленским!
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