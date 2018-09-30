Насиловал до утра: на Одесщине псих зверски поиздевался над маленьким мальчиком

В Одесской области мужчина с психическими расстройствами несколько часов насиловал 8-летнего мальчика, пока его мать гуляла с подругой и употребляла алкоголь.

Мужчина начал приставать к ребенку на одной из улиц городка, а потом отвел за гаражи, где пытался вступить с ним в половую связь неестественным способом.

"После неудачной попытки злоумышленник завел ребенка в многоэтажный дом, в котором проживал, поднялся с ним на технический этаж в лифтовую, где в течение нескольких часов избивал и насиловал противоестественным способом. После чего спустился в свою квартиру и лег отдыхать", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, мальчика привела случайная прохожая, заметившая ребенка, который утром сам шел по улице, и решила сопроводить до дома, а по дороге тот рассказал ей, что произошло.

В полиции сразу установили личность матери мальчика, которая заверила, что заметила отсутствие ребенка, но не хотела "беспокоить правоохранителей ночью", и начали поиски злоумышленника, который утром сбежал в другой населенный пункт.

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"За считанные часы его местонахождение было установлено, а его самого доставили в отделение полиции. Сейчас с 35-летним мужчиной проводятся следственные действия. Злоумышленник дает показания. Установлено, что мужчина ранее судим, имеет психические расстройства и находится на учете у врачей", - добавили полицейские.

Как выяснилось, мать ребенка уже была привлечена к административной ответственности за то, что систематически не исполняла свои обязанности по воспитанию сына. Семья мальчика находилась на учете в соответствующих службах.

Сейчас сотрудники полиции направили представление в службу по делам детей по решению вопроса лишения женщины родительских прав. Открыто уголовное производство по ст.153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, труп мужчины с отрезанными гениталиями, обнаруженный в Деснянском районе Киева, мог принадлежать педофилу, который в марте изнасиловал 10-летнюю девочку.