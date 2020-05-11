Насильник зверски избитого 17-летнего парня в Харькове оправдался за свои действия

Один из насильников зверски избитого 17-летнего парня в Харькове Дмитрий Беливц впервые прокомментировал свои действия.

Мужчина заявил в зале суда, что подросток сам отчасти виноват в произошедшем. Видео с его высказываниями было опубликовано в Telegram-канале "Нетипичный Харьков" (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы вообще спрашивали из-за чего все? У него вся семья такая, и старший брат тоже. На него уже дважды в этом году "накатали" заявление за изнасилование", – заявил Беливец.

Как писал OBOZREVATEL:

В сети показали фото одного из мужчин, которые зверски избили подростка на Харьковщине. А также девушки, из-за которой якобы начался конфликт.

Позже мать избитого 17-летнего парня под Харьковом раскрыла новые детали инцидента.

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