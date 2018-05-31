Нашлось фото организатора покушения на Бабченко

В сети нашлась фотография Бориса Германа, которого подозревают в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Заказчиком убийства журналиста Бабченко СБУ объявила Германа Бориса Львовича, киевского предпринимателя, который поставляет товары для нужд Министерства обороны Украины, бывшего помощника-консультанта народных депутатов Украины Михаила Гончарова (V созыва) и Игоря Плохого (VI созыва)", — написал на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко.

"Сам подозреваемый Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник Департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента. Будучи зависимым от СБУ как предприниматель, осуществляющий поставки для нужд Вооруженных Сил, Герман согласился и передал деньги, полученные от куратора с ДКР, "киллеру" (как мы теперь знаем, он также был агентом СБУ). Герман назвал следствию фамилию сотрудника СБУ, который попросил его передать деньги, и номер его телефона", — добавил журналист.

Эту же информацию подтвердил Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.