Нашлись спасители? Лавров оправдался за российские паспорта на Донбассе

Россия пошла на выдачу российских паспортов на Донбассе якобы из-за блокады Киевом людей, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "АиФ". "Их отрезали от всего: социальных пособий, пенсий, зарплат, системы общенационального финансирования банковских услуг, образования и здравоохранения. Другими словами, Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства", – цинично заявил он.

Министр страны-оккупанта утверждает, что "получение российского гражданства позволит им решать насущные проблемы: свободно перемещаться, иметь доступ к медицинскому обеспечению, образованию, банковским и транспортным услугам".

Российские паспорта "24"

"При этом Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины. Каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно", – заявил политик, хотя в сущности все как раз наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров заявил, что Кремль ожидает от Киева, что "недавние заверения о готовности полностью выполнять Минские договоренности оформятся в практическую политику после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019".

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