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Нашлись спасители? Лавров оправдался за российские паспорта на Донбассе

4.7т Читать материал на украинском

Россия пошла на выдачу российских паспортов на Донбассе якобы из-за блокады Киевом людей, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "АиФ". "Их отрезали от всего: социальных пособий, пенсий, зарплат, системы общенационального финансирования банковских услуг, образования и здравоохранения. Другими словами, Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства", – цинично заявил он.

Министр страны-оккупанта утверждает, что "получение российского гражданства позволит им решать насущные проблемы: свободно перемещаться, иметь доступ к медицинскому обеспечению, образованию, банковским и транспортным услугам".

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Российские паспорта

Российские паспорта

"24"

"При этом Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины. Каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно", – заявил политик, хотя в сущности все как раз наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров заявил, что Кремль ожидает от Киева, что "недавние заверения о готовности полностью выполнять Минские договоренности оформятся в практическую политику после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019".

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Сергей Лавров
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Мир Миру
Мир Миру
А перед видачею російських паспортів від ново-мало-недо-росіян присягу на вірність Росії будуть приймати?
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Махно Володимир
Махно Володимир
да щас!. россияне уже возмутились по поводу того, что путин хочет выдавать этим сепрам пенсии и пособия. россияне сами в них нуждаются! а тут еще этих пройдох сепарских кормить! правда потом прошла инфа что путин не собирается сепарам ничего давать. чтобы отличить сепара от россиянина, было решена паспорта выдавать в донецке области. в паспорте так и указано. т.е по сути эти псевдороссияне - помечены! они полукровки. бастарды.
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Южный Гарик
Южный Гарик
почему якобы блокады? вы же сами кричите на каждом углу о ней....
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