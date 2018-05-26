Нашлись баллоны с газом: появились детали массового отравления школьников в Украине

В кустах у школы №6 Новомосковска Днепропетровской области, где 8 мая во время линейки дети массово теряли сознание, нашли баллоны с неизвестным веществом.

Об этом рассказали ученики школы, ставшие свидетелями данного инцидента, пишет "Апостроф".

"Когда приехали журналисты, то директор школы сказал, что во всем наша вина, что мы не поели с утра, поэтому плохо было. В итоге в кустах школы нашли баллоны с газом", - вспомнила ученица школы Арина Иванова.

При этом дети рассказали, что их эвакуировали не сразу. Многих учеников отправили на занятия, несмотря на сложившуюся ситуацию.

"Завучи и учителя позвали нашего медбрата. Он начал приводить детей в чувство, но тех, кому было плохо, становилось все больше и больше: сначала двое, потом уже тринадцать… - сообщила одна из учениц. – Тех, кто нормально себя чувствовал, отправили на уроки. А потом буквально минут через 15 дали очень длинный звонок и начали эвакуировать нас на задний двор школы. Мы все были там, а скорые ездили одна за одной, и полиции очень много было".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время школьной линейки 8 мая в г. Новомосковск Днепропетровской области дети массово почувствовали головокружение и недомогание.