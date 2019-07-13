Нашли в сейфе у деда: на Ривненщине взрывом убило двоих детей

В пгт Смига Дубенского района на Ривненщине при попытке открыть сейф, который находился в хозяйственной постройке на частном дворе, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего погибли двое детей.

Об этом сообщает пресс служба ГоСЧС. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Дубенского отдела полиции и области, а также работники взрывотехнического отдела ГУНП. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

В то же время, Вячеслав Аброськин уточнил, что взрыв произошел в летней кухне. Мальчик 2006 г. р. и девочка 2007 г. р. взяли в сейфе своего деда какой-то неизвестный предмет.

Пресс-служба Нацполиции (иллюстративное фото)

Именно он позже сдетонировал и убил обоих. Дети умерли на месте события.

Отмечается, что теперь пожилой мужчина будет нести уголовную ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине водитель легкового автомобиля на скорости протаранил мопед, на котором 15-летний школьник вез 7-летнюю сестричку. Дети погибли на месте.

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