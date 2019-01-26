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Нашли в сарае: на Винниччине подросток повесился после разговора с соцработником

8.8тЧитать материал на украинском

На Винниччине покончил с собой 15-летний подросток Артем Ателин, который проживал вместе с опекунами.

Они уверены, что парня довели до самоубийства, и обвиняют в случившемся классного руководителя и инспектора службы по делам детей, сообщает ТСН.

Парня нашли в сарае повешенным после того, как с ним побеседовали учитель и работник соцслужбы.

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15-летни Артем Ателин

15-летни Артем Ателин

Скриншот с видео

В прошлом году после того, как он сломал соседский забор, парня взяли на учет, а когда несколько недель назад один из его друзей отравился алкоголем – во всем обвинили Артема.

Классный руководитель признает, что воспитательные беседы с парнем проводили, но травлю отрицает. "Его никто не преследовал. Ребенок, который в особых условиях, надо научить как-то жить", – объяснилаЕвгения Старущак.

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После разговоров в школе Артема вызвали на заседание попечительского совета. Когда парень узнал об этом – очень расстроился и прекратил разговаривать. Об этом рассказал его лучший друг одноклассник Владислав Свящук.

Родные говорят, что Артем боялся того, что его заберут в интернат. Последней каплей стал разговор с инспектором за несколько часов до его смерти. Опекунша на нем не присутствовала.

"Мы говорили вместе, правда ли, что он приносил водку. Он говорил, что нет. Мы искренне общались, вышли, он нас провел, мы еще шутили с ним, попрощались и разошлись. Я не знаю, как объяснить, что случилось. Мы шокированы", – заявила заведующая сектором опеки и попечительства детей Галина Порчинская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева молодой парень покончил с собой на глазах у своих знакомых, прыгнув в озеро с ледяной водой.

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УкраинаВинница
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Новаковская Ирина
Новаковская Ирина
Видимо Евгению Старущак научили жить "как-то", а как нормально, по-человечески - нет. Учитель и работник соцслужбы виновны в этом убийстве.
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