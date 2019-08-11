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"Нашли то место": АТОшник рассказал о слабости в обороне захваченной Горловки

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В августе исполняется пять лет боям украинской армии с террористами "Л/ДНР" вблизи границ с Россией, которые завершились окружением ВСУ в "Южном котле" и вторжением войск РФ.

Военнослужащий Иван Журавлев, который участвовал в освобождении Славянска, в интервью "Апострофу" вспомнил, что ВСУ были близки к тому, чтобы также освободить Горловку.

"Я думаю, что мы нашли то место, куда можно было незаметно для врага завести целую колонну. Мы уже знали, где находятся минные поля, где они взорвали мосты, где создали препятствия для продвижения тяжелой техники, но мы нащупали маршрут, по которому мы могли бы зайти в тыл боевикам. Была такая возможность", - рассказал он.

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По словам Журавлева, когда украинские защитники возвращались, то уже тогда Россия начала перебрасывать на Донбасс тяжелую технику и свои подразделения.

"Для того, чтобы наше отступление было более или менее равномерным, надо было удержать Саур-Могилу, потому что на ней находились наши корректировщики, и с этой высоты можно было на большом расстоянии следить за передвижением российских войск", - рассказал он.

Украинские бойцы, водрузившие флаг над Славянском (слева направо): Влад Волошин, Василий Ковальчук, Иван Журавлев

Украинские бойцы, водрузившие флаг над Славянском (слева направо): Влад Волошин, Василий Ковальчук, Иван Журавлев

apostrophe.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, террористов на Донбассе в последнее время "пробило" на бредовые фантазии. Так, накануне в "ДНР" заявили, что якобы "прорвали оборону ВСУ" и в течение суток доберутся до Киева.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
"...участвовал в освобождении Славянска,.." Ёпта! А что, Славянск освобождали? Во как! Небось героически, с тяжелыми боями, да?
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