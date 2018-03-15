"Нашли пистолет и гранату": Савченко вывели из зала Рады

Депутата Верховной Рады Надежду Савченко вывели из сессионного зала из-за "угрозы с ее стороны".

Об этом журналистам заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передают "Українські Новини".

"Савченко вывели из зала, была ситуация, которая несла определенные угрозы для окружающих. Надежду Савченко попросили выйти из зала", – сказала она.

При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

В свою очередь журналист Сергей Иванов сообщил в Facebook, что Савченко вывели из зала нардепы Высоцкий, Левус и Бондарь, поскольку у нее якобы нашли пистолет и ручную гранату.

Позже фотограф Ян Доброносов опубликовал видео, как несколько нардепов выпроваживают Савченко из зала парламента.

Напомним, 15 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неоспоримые доказательства, что Савченко лично готовила террористический акт в здании Верховной Рады. Позже в парламент было внесено представление на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержание и арест.

В свою очередь Савченко призвала украинцев и военных к госперевороту.