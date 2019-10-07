Нашли миллионы и золотые слитки: суд принял скандальное решение по экс-главе Госаудитслужбы

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 7 октября, закрыл дело о незаконном обогащении бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.
О соответствующем решении пресс-служба ВАКС проинформировала на странице в Facebook. В суде подчеркнули, что расследование остановили, поскольку законодательная норма о незаконном обогащении утратила силу через признание ее неконституционной.
"При этом, ВАКС толкует действующее законодательство путем практической реализации принципа верховенства права и руководствуясь ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с тем, что указанное постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, в подготовительном судебном заседании был объявлен перерыв", – отметили в пресс-службе.
Лидия Гаврилова
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В то же время, как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, бывшая глава Госаудитслужбы продолжает быть обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Умышленное недостоверное декларирование).
Напомним:
По версии следствия, Гаврилова в течение 2015-2016 годов получила активов на 9,92 млн грн. При этом законность их приобретения не подкреплялась доказательствами, собранными детективами НАБУ. Последние при обыске у чиновницы, нашли, в частности, золотые слитки.
Сама глава Госаудитслужбы объясняла претензии НАБУ "местью" и заявляла, что золотые слитки как у нее "есть у каждого гражданина Украины".
Позже она утверждала, что слитки якобы является подарками от близких родственников.
Как писал OBOZREVATEL, ранее у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение является одной из приоритетных задач.
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