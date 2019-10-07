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7 октября • обновлено в 23:18
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Нашли миллионы и золотые слитки: суд принял скандальное решение по экс-главе Госаудитслужбы

8.2т Читать материал на украинском

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 7 октября, закрыл дело о незаконном обогащении бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

О соответствующем решении пресс-служба ВАКС проинформировала на странице в Facebook. В суде подчеркнули, что расследование остановили, поскольку законодательная норма о незаконном обогащении утратила силу через признание ее неконституционной.

"При этом, ВАКС толкует действующее законодательство путем практической реализации принципа верховенства права и руководствуясь ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с тем, что указанное постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке, в подготовительном судебном заседании был объявлен перерыв", – отметили в пресс-службе.

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Лидия Гаврилова

Лидия Гаврилова

nikorupciji.org

В то же время, как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, бывшая глава Госаудитслужбы продолжает быть обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Умышленное недостоверное декларирование).

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение является одной из приоритетных задач.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Теги
Высший антикоррупционный суд Специализированная антикоррупционная прокуратура расследование
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
ЗЕльц поганый - твой суд, твоя шобла чем от предыдущей отличается?
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