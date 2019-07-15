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Нашли два тела: стало известно о загадочной гибели украинского моряка

3.3т Читать материал на украинском

На борту одного из танкеров в Индийском океане, неподалеку от Шри-Ланки, обнаружили тела двух членов экипажа из Украины и России.

Инцидент произошел на судне Gas Aegean, которое следовало под либерийским флагом, пишет благотворительный фонд помощи морякам "Ассоль".

Известно, что погибшие – 34-летний механик из Измаила (Одесская область) и 39-летний моряк из РФ.

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Танкер направлялся из Франции в Восточную Индию, но изменил курс и зашел в порт Тринкомали (Шри-Ланка).

Причина одновременной смерти двух моряков пока неизвестна. Правоохранители начали следствие, в ходе которого должны установить детали инцидента. Тела погибших отправили на экспертизу.

Одна из версий смерти – отравление, так как, по неподтвержденным данным, накануне случившегося мужчины распивали медицинский спирт, который они достали в госпитале.

Иллюстрация. Танкер Gas Aegean

Иллюстрация. Танкер Gas Aegean

VesselFinder

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские моряки, которые находились на задержанном в декабре 2018 года Вооруженными силами Египта танкере с нефтью Sea Shark, вернулись на родину.

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моряки смерть Украина Россия
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